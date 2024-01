Torna Amici, anticipazioni 7 gennaio: ospiti, classifiche e tre assenti. Chi sono e perché

Ci siamo. I fan di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e giunto alla 23esima edizione, sono pronti per vedere una nuova puntata, la prima del nuovo anno. Venerdì 5 gennaio, infatti, a Roma è stata registrata la puntata che andrà in onda domenica 7 gennaio. Sempre alle 14:10 e sempre su Canale5. Anche questa volta, sbriciando dalle indiscrezioni riportate da SuperGuidaTv, Today è in grado di farvi sapere le anticipazioni del programma. Ecco cos'è accaduto.

Classifiche e ospiti

Innanzitutto un occhio agli ospiti: troviamo Giordana Angi e Tancredi. Mentre pare che per questa puntata i giudici di canto e ballo siano stati gli stessi prof. Per la gara d'improvvisazione della danza è arrivato Garrison Rochelle. Passiamo alle classifiche, tenendo conto di un aspetto: prima di cantare gli allievi hanno visto una classifica data dalla somma dei voti dei professori. Mida è in basso e allora Maria De Filippi cerca di confortarlo. Dopo aver cantanto, la classifica aggiornata è la seguente:

Mew

Petit

Holden

Lil Jolie

Martina

Mida

Matthew

Ayle

Malia

Sarah

Per la danza, invece:

Marisol e Lucia

Kumo

Giovanni

Dustin

Simone

Notate che manca qualcuno? Assenti in puntata, causa febbre: Gaia, Sofia e Nicholas.

Altre sfide

Quanto alle altre sfide e prove. Holden ha vinto il contest di Radio Zeta, quindi il suo brano sarà in alta rotazione. Ma anche Petit ha gioito, in quanto la sua canzone è diventa "new hit". La gara d'improvvisazione - che probabilmente andrà in onda durante il daytime del lunedì successivo - è stata affrontata da Giovanni, Simone e Marisol. Ha vinto Simone. Nessun allievo, invece, è stato eliminato. Petit ha superato Nova mentre Martina ha superato Kia. Logicamente non sono mancate le discussioni: tra Matthew e Rudy Zerbi ma anche tra Sarah lo stesso Zerbi. La sfida Marlù? L'ha vinta Dustin, che fa una lezione di canto. Per tutte le altre news non resta che attendere l'inizio della puntata. A domenica!

Stasera e domani in TV