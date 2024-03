Amici, anticipazioni 10 marzo: le squadre del serale, eliminati, ospiti e classifiche

Una puntata importante, anzi fondamentale, quella di Amici registrata ieri 5 marzo e in onda domenica 10 su Canale 5. Come riportato da SuperGuidaTv, infatti, sono state assegnate tutte le maglie del serale. Ma prima, uno sguardo alle classifiche, agli ospiti e ai giudici.

Ospiti, classifiche e giudici

Dopo Mr.Rain ed Emma la scorsa puntata, questa volta arrivano Mattia Zenzola e Mew. Proprio così, la cantante di Amici uscita solo qualche mese fa, è tornata nello studio di Maria De Filippi per cantare "Posatenebre", un brano che tratta tematica molto vicine a Mew. Quanto ai giudici, ci sono: Diodato, Kledi, Nancy Berti, Peppe Vessicchio e Garrison Rochelle. Ci sono state diverse gare. Ad esempio per il canto è stata stilata da Diodato una prima classifica dei "non magliati".

Ayle

Sarah

Lil Jolie

Kia

Nahaze

Una seconda classifica, invece, è stata stilata da Beppe Vessicchio. A turno, i cantanti hanno dovuto cantare "La musica non c'è" di Coez. La classifica?

Sarah

Lil Jolie

Ayle

Kia

Nahaze

Kledy e Berti hanno giudicato la prima gara ballo tra i "non magliati":

primo posto per: Giovanni

secondo posto per Kumo

La seconda gara ballo improvvisazione è stata giudicata da Garrison Rochelle. Primo Kumo e secondo Giovanni (che si è anche fatto male, ma niente di grave fortunatamente).

Due allieve eliminate

Erano entrate da poco e già hanno dovuto abbandonare la scuola. Si tratta di Kia e Nahaze, invitate a ripresentarsi a settembre.

Le squadre del serale

Si arriva dunque alle tanto attese squadre del serale.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi: Petit, Holden, Marisol, Dustin e Kumo.

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: Sarah, Mida, Nicholas, Lucia e Sofia.

Anna Pettinelli e Raimondo Todaro: Giovanni, Gaia, Martina, Lil Jolie e Ayle.

Non è mancata qualche polemica. In particolare da parte di Alessandra Celentano che, nonostante non dovesse in realtà intervenire, ha voluto commentare le scelte degli altri colleghi ritenendo che non fosse necessario assegnare tutt le maglie. Eventualmente avrebbero potuto darne anche di meno.

