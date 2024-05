Amici, anticipazioni semifinale di stasera: finalisti, eliminato, ospiti

Anche questa edizione di Amici sta per giungere al termine. Il talent show condotto da Maria De Filippi e giunto alla 23esima edizione è al giro di boa. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando gli allievi, prima ai casting, poi al pomeridiano, sono approdati alla fase del serale. E adesso si accingono a lasciare il programma. Solo uno tra loro riuscirà a trionfare. Ma ognuno, in modo diverso, ha vinto. Chi per motivi personali chi per motivi professionali, riuscendo a ottenere contratti, master, esperienze anche all'estero. Dunque cosa bisogna aspettarsi dalla semifinale? Quando si terrà, chi è stato eliminato e chi va in finale? Ecco tutto quello che è noto grazie alle anticipazioni che serpeggiano sul web.

Quando va in onda

La semifinale di Amici di Maria De Filippi va in onda in via del tutto eccezionale di domenica (poiché ieri si è tenuta la finale dell'Eurovision Song Contest). Dunque appuntamento a stasera, domenica 12 maggio dalle 21 circa su Canale 5.

Gli ospiti

Gli ospiti della semifinale sono: Geppi Cucciari, Articolo 31 e Irama (che canta il nuovo singolo dal titolo Galassie).

Prima manche

Innanzittutto non si è iniziato con il fatidico "boccino" poiché la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro è senza concorrenti. Quindi si esibiscono Mida e Marisol, vince la ballerina e si parte con la squadra di Zerbi e Celentano.

Marisol contro Mida, vince Marisol

Marisol contro Sarah, vince Marisol

Si esibiscono tutti i componenti della squadra di Zerbi e Celentano e la giuria decide chi è la prima finalista: Marisol.

Seconda manche

Zerbi e Celentano contro Cuccarini e Lo.

Dustin contro Mida, vince Dustin

Dustin contro Sarah, viuce Dustin

Dustin è il secondo finalista.

Terza manche

Petit contro Mida, vince Petit

Sarah contro Holden, vince Sarah.

Petit contro Sarah, vince Petit.

Petit è il terzo finalista.

Finalisti

Oltre a Marisol, Dustin e Petit chi saranno gli altri finalisti? Per deciderlo si è tenuto un ballotaggio tra Mida, Sarah e Holden. I tre cantanti intepretano gli ultimi inediti (Que Pasa, Sexy Magica e Randagi) e poi una cover. Holden riesce a passare e diventa il quarto finalista.

Eliminato

A questo punto il pubblico esce e rimangono Mida e Sarah. Uno tra loro due sarà il quinto finalista, mentre l'altro dovrà abbandonare definitivamente il programma, a un passo dalla finale. Chi sarà?

Guanto di sfida dei professori

Zerbi e Celentano, vestiti da ricci, sono entrati strisciando e cantando "Sarà perché pungiamo". Todaro e Pettinelli, invece, si sono esibiti con Flashdance. Infine Cuccarini e Lo si sono esibiti sulle note di Man in Black (e hanno vinto).

Quando gescono gli EP dei cantanti

Tutto pronto anche per l'uscita dei primissimi album dei cantanti di Amici. Petit, Sarah, Mida e Lil Jolie usciranno il 17 maggio rispettivamente con "Petit", "Sarah", "Hai il sole dentro" e "La vita non uccide". Holden, invece, uscirà il 24 maggio con "Joseph" (che è poi il suo vero nome).

