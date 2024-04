Amici, anticipazioni 13 aprile: Pettinelli cade, Maria si arrabbia, eliminato, ospiti

Giovedì 11 aprile è stata registrata una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla terza puntata del serale (in onda sabato 13, dalle 21.10 circa su Canale 5). Le indiscrezioni riguardo alla puntata sono numerose: tra eliminati, infortuni, discusssioni e logicamente tante sfide. Ecco tutto quello che c'è da sapere, stando a quanto riportato da SuperGuidaTv.

Anticipazioni 13 aprile: le manche

Prima manche - Emanuel Lo e Lorella Cuccarini VS Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Mida contro Petit; vince Petit.

Sophia contro Marisol; vince Sofia.

Mida contro Holden, vince Mida.

Al ballotaggio vanno Petit, Holden e Marisol. Petit rischia l'eliminazione.

Seconda manche - Emanuel Lo e Lorella Cuccarini VS Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Sarah contro Dustin; vince Dustin.

Sofia contro Holden; vince Sofia.

Sarah contro Marisol; vince Marisol.

Al ballotaggio vanno Sarah e Sofia. Sofia rischia l'eliminazione

Terza manche - Rudy Zerbi e Alessandra Celentano VS Anna Pettinelli e Raimondo Todaro

Martina contro Dustin; vince Dustin.

Lil Jolie contro Marisol; vince Marisol.

Chi è stato eliminato

Al ballotaggio finale sono arrivati Petit, Lil Jolie e Sarah. Petit si è salvato per primo. Chi, tra Lil Jolie e Sarah, dovrà abbandonare definitivamente il programma? Lo scopriremo solo al termine della puntata.

Gli ospiti

Gli ospiti della puntata sono: Gaia Gozzi e Vincenzo De Lucia

Il guanto di sfida dei prof - i miti della musica e dello spettacolo

Cuccarini e Lo hanno portato Raffaella Carrà e Micheal Jackson

Pettinelli e Todaro hanno portato Elvis Presley e Arteha Franklin (Pettinelli è caduta più volte durante un paio di prese. Fortunatemente pare nulla di grave, solo uno spavento)

Zerbi e Celentano hanno portato se stessi e una parodia di Emanuel Lo

Vincono Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.

Maria De Filippi si arrabbia, le altre dinamiche

Logicamente non sono mancate le discussioni. Pare che ce ne sia stata una tra Lo e Celentano riguardo alla sfida tra Marisol e Sofia. Poi un'altra tra Zerbi e la Cuccarini sul guanto di sfida tra Mida e Holden. Ma soprattutto ci sarebbe stato un problema con la grafica, tanto che la stessa conduttrice si è arrabbiata e la registrazione è stata interrotta per qualche minuto.

Confermatissimi in giuria a valutare le performance dei talenti in gara: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Per la quarta stagione consecutiva torna come direttore artistico il coreografo internazionale Stephane Jarny.

