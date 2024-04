Amici, anticipazioni 20 aprile: infortunio, due eliminazioni, ospiti (spoiler)

Tutto pronto per una nuova puntata di Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla 23esima edizione (e con ottimi ascolti). Giovedì 18 aprile, infatti, è stata registrata la puntata che va in onda sabato 20. Tante le dinamiche della puntata: le sfide, gli ospiti e ben due eliminazioni. Ecco cosa riportano le indiscrezioni che circolano sul web in queste ore.

Anticipazioni Amici: le tre manche

Prima manche: la squadra di Zerbi e Celentano VS Cuccarini e Lo

Holden contro Sofia; sfida annullata poiché il giudice GIuseppe Giufré non sa chi votare.

Marisol contro Mida e Sarah; vince Marisol.

Mida contro Dustin; vince Mida.

Petit contro Sarah; vince Petit.

Mida a rischio eliminazione.

Seconda manche: Zerbi e Celentano VS Pettinelli e Todaro

Holden contro Martina; vince Holden.

Aurora (che balla al posto di Gaia infortunata) contro Holden; vince Aurora.

Petit contro Aurora; vince Petit.

Aurora a rischio eliminazione.

Terza manche: Zerbi e Celentano VS Cuccarini e Lo

Dustin contro Sarah; vince Dustin.

Sofia contro Petit; vince Sofia.

Marisol contro Sofia; vince Marisol.

Sarah a rischio eliminazione.

Chi è stato eliminato

Innanzitutto era rimasta indietro una eliminazione, poiché la scorsa puntata Michele Bravi aveva rivelato di non sapere chi votare. Lil Jolie, dunque,è stata la prima eliminata. A seguire, a fine puntata, c'è stata l'altra eliminazione. Sarah, Aurora e Mida a rischio. Mida si salva subito, per cui rimangono a rischio eliminazione Sarah e Aurora (cioè Gaia). Chi verrà eliminato?

Ospiti

Gli ospiti della serata sono Barbara Foria per il momento comico ed Enrico Nigiotti, a cui viene consegnato il disco d'oro Cenerentola.

Guanto dei prof, gossip, infortunio

Nuovo guanto di sfida tra i professori. Zerbi e Celentano hanno ballato canzoni disco-dance. Todaro e Pettinelli si sono dedicati al flamenco. Cuccarini e Lo si sono ispirati a un pezzo di West Side Story. Hanno vinto Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Per i più romantici, invece, Marisol e Petit si sono baciati. Infine pare che Aurora si sia infortuanta a un piede. Fortunamente nulla di grave, infatti è riuscita comunque a ballare. Certo è che il destino a volte è crudele. Proprio lei che era entrata per sosituire Gaia, seriamente infortunata, si è ritrovata a dover affrontare un piccolo problema analogo. Appuntamento a sabato 20 aprile, dalle 21.10 circa su Canale 5.

