Amici, anticipazioni stasera 27 aprile: 3 vip ospiti, eliminato. Attenzione spoiler

Tutto pronto per una nuova puntata di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e giunto alla 23esima edizione. Giovedì 25 aprile è stata registrata una nuova puntata del serale e precisametne quella in onda stasera, sabato 27 aprile. Ben 3 gli ospiti della puntata (in studio o in collegamento). E poi ancora sfide, ballottaggi e una eliminazione. Ecco tutto quello che c'è da sapere, stando alle indiscrezioni che circolano sul web.

Ospiti

Fatta salva la giuria, che rimane inviariata (Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giufrè, Michele Bravi) gli ospiti di Amici cambiano di puntata in puntata. Questa volta saliranno sul palco Rocco Hunt per presentare il nuovo inedito "Musica italiana". E poi il divo e modello turco Can Yaman, per presentare Viola come il Mare 2. Infine Geolier, ma in videocollegamento. Per quanto riguarda il momento comico, invece, arriva Francesco Cicchella che imita, per l'appunto, il cantante partenopeo.

Prima manche

Tre manche e una sola eliminazione definitiva. Procediamo con ordine. La prima manche ha visto sfidarsi Cuccarini&Lo contro Zerbi&Celentano.

Holden contro Sarah, vince Holden.

Sofia contro Marisol, vince Sofia.

Mida contro Petit, vince Mida.

Holden rischia l'eliminazione.

Seconda manche

Cuccarini&Lo contro Zerbi&Celentano

Mida contro Petit, vince Petit.

Sarah contro Marisol, vince Sarah.

Mida contro Dustin, vince Dustin.

Sofia rischia l'eliminazione.

Terza manche

Zerbi&Celentano contro Pettinelli&Todaro

Petit contro Martina, vince Martina.

Marisol contro Martina, vince Marisol.

Dustin contro Martina, vince Dustin.

Martina rischia l'eliminazione.

Guanto di sfida professori

Cuccarini e Lo si sono esibiti sulle note ti "I love the way you lie". Pettinelli e Todaro hanno stupito. come? Lui ballando e lei cantanto "Maria" di Ricky Martin. Rudy Zerbi ha fatto notare a Pettinelli che ha cantato con l'autotune e lei ha detto che tutti lo usano (purtroppo, ndr). Infine Zerbi e Celentano hanno vinto con una esibizione "horror-thriller".

Eliminato

Per quanto riguarda l'eliminazione si sa che sono arrivati al ballotaggio finale Sofia, Martina e Holden. Quest'ultimo si è salvato subito. Di conseguenze a dover abbandondare definitivamente il programma sarà una tra la ballerina Sofia e la cantante Martina. Solo al termine della puntata scoprirermo chi sarà. Appuntamento a stasera, sabato 27 aprile, dalle ore 21.10 circa su Canale 5.

