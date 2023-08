Maria De Filippi, fuori un giudice da Amici: il retroscena, chi lo sostituisce

Lavori in corso per la prossima edizione di Amici, che dovrebbe partire nel pomeriggio di domenica 17 settembre. La squadra della trasmissione è in via di definizione, soprattutto per quel che riguarda i professori. Alcuni graditi ritorni ma anche qualche dipartita dal cast, vediamolo nome per nome.

Anzitutto, una notizia inaspettata. Mantiene il suo posto in cattedra Raimondo Todaro: un nome che non ci aspettavamo di ritrovare, visti i retroscena sui presunti dissapori con la padrona di casa Maria De Filippi (che in alcuni casi avrebbero portato anche a chiacchieratissime censure di alcune scene tagliate). Sembra insomma che, in virtù del talento del ballerino, la conduttrice avrebbe chiuso un occhio. Restano anche Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, questi ultimi storici volti ormai legatissimi al programma. Chi invece lascia la sua sedia è Arisa, che già in passato aveva accettato di partecipare alla trasmissione per poi allontanarsene: la cantante infatti avrebbe accettato di prendere parte alla giuria di "The Voice Kids" e per questo non farebbe più parte della squadra di Canale 5. Al suo posto è pronta a tornare Anna Pettinelli, anch'essa volto noto dello show, che aveva abbandonato un anno fa. Non resta che aspettare la prima puntate per scoprire chi sarann invece gli allievi pronti a formare la classe.