Amici, Arisa confessa: "Non ricordo più come si faccia l'amore". Il video

In alto il video di Amici

Tra gli ospiti della puntata di Amici in onda oggi domenica 14 gennaio c'è anche Arisa. La cantante - una delle voci italiane più belle del momento - si è sempre fatta riconoscere non solo per il talento canoro ma anche per l'ironia, talvolta pungente. Ha sorpreso anche questa volta, con una battuta che ha fatto molto divertire. Tutto nasce dall'esibizione di Sarah, che canta "Control". Cos'è accaduto subito dopo?

Terminata l'esibizione, Anna Pettinelli afferma: "Sarah canta cercando di esagerare con l’intepretazione. È pesante, tanto è vero che ho dato un compito proprio per limitare questo". Arisa la pensa diversamente: "Cantare è un po’ come fare l’amore". Pettinelli: "Proprio così". Quindi la giudice: "Io ormai non me lo ricordo più come si fa, però ho un vago ricordo di tanto tempo fa e ricordo che era comunque una roba che si ridonduceva ad un’altra". "Mi sembra sempre che quando la butti così.. mi sono impelagata in un argomento..", dice ad un certo punto, rendendosi conto di non saper più cosa dire esattamente.

Maria De Filippi: "Un po' un macello"

Maria De Filippi la soccorre: "Un po’ un macello, eri partita dai tuoi ricordi". Quindi Arisa di nuovo: "Canta con delicatezza, accarezza il suono, ecco". A quel punto interviene Lorella Cuccarini, che afferma: “Su Sarah la Pettinelli dice sempre le stesse cose. Lei è cresciuta tantissimo da quando è arrivata qui. Posso parlare con i vocal coach?". Quindi entrano le vocal coach, Lalla e Antonella. Le quali dicono: “Sarah sta sbocciando, possiamo soltanto dire che lei ha fatto un bellissimo lavoro fino ad ora. Stiamo lavorando sulla nasalizzazione dei suoni; è una ragazza meravigliosa. Sta crescendo molto, ha fatto un bel percorso e non ho sentito pesantezza”. Pettinelli conclude: “Tra tutti gli allievi, c’è chi è cresciuto di più e chi di meno. Voi trovate che ci sia stata una rivelazione nei suoi suoni?”. Loro commentano: “Sicuramente la crescita non è finita”.