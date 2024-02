Caos ad Amici: Ayle lascia la scuola, ma poi ci ripensa. La decisione della produzione

(Il video in cui Ayle comunica la decisione di lasciare la scuola)

Ayle, allievo di Anna Pettinelli, ha deciso di lasciare la scuola di Amici. Poi però ha cambiato idea. Mai prima d'ora si era verificata una simile dinamica e quindi sarà interessante capire come la produzione gestirà la questione. Ma andiamo con ordine.

Durante la puntata andata in onda domenica 11 febbraio Ayle è arrivato ultimo in classifica e ha ricevuto numerose critiche da Lorella Cuccarini, per questi motivi il cantante ha deciso di incontrare la produzione per comunicare la sua decisione di abbandonare il talent di Maria De Filippi.

Successivamente Anna Pettinelli ha voluto incontrare il suo allievo e dopo un lungo colloquio Ayle ha confermato la sua volontà. Questa non era la prima volta in cui il ragazzo esprimeva l'esigenza di lasciare Amici. Nel daytime andato in onda oggi, 12 febbraio, è stato mostrato Elia Flagella mentre salutava i suoi compagni: "Faccio male ad andarmene e ne sono consapevole ma ho bisogno di essere libero. Qui, ci sono troppo regole, io non sono adatto per le regole. Sarò un bambino ma per il mio carattere, per il mio modo di essere, sono andato avanti anche troppo, non è il posto per me. Ho bisogno di vivere una vita diversa da questa. Vi saluto e vi chiedo scusa per tutto".

Ayle se ne va e poi cambia idea

La produzione ha accolto la decisione di Ayle e gli ha messo a disposizione una macchina per farlo rientrare a Livorno, dove abita. A notte fonda il 19enne ha però cambiato idea e così a notte fonda ha chiamato la produzione per comunicare la sua nuova decisione. Al momento non è noto quale sarà il futuro del giovane ad Amici. Cosa verrà deciso? Prima di lui, in questa edizione, se ne sono andati spontaneamente Mew e Mattew, loro però non hanno mai chiesto di rientrare.