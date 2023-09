Amici, un ballerino si è (già) infortunato? "Dopo 7 ore di prove si è fatto male", l'indiscrezione

Non manca molto all'inizio della nuova edizione di Amici, il talent show che Maria De Filippi conduce su Canale 5. Anche quest'anno nuovi talenti di ballo e canto sono pronti ad intrattenere il pubblico di Mediaset (e tra loro c'è qualcuno che potreste già conoscere). La prima puntata, che andrà in onda domenica 24 settembre, è già stata registrata e sono già uscite le anticipazioni. Oltre al cast e agli allievi, siamo in grado di rivelarvi di un imprevisto che, stando a quanto riportato da AmiciNews, sarebbe accaduto ad un ballerino. Per chi segue il programma, tra l'altro, potrebbe esserci una curiosa coincidenza da sottolineare. Procediamo con ordine.



Pare e sottolineiamo pare che un ballerino si sia infortunato. Sì, di già. L'episodio sarebbe avvenuto durante le prove dell'esordio della nuova edizione, la 23esima per la precisione. "Comunque ieri circa 7 ore di prove. Un ragazzo si è fatto anche male e non puó partecipare alla prima puntata", si legge nel tweet di AmiciNews. Non durante la puntata, dunque, ma poco prima. Oltre ai commenti di dispiacere, ne sono arrivati alcuni tragicomici su un fatto in particolare: ricordate quali altri ballerini nella storia di Amici sono stati vittime di infortuni e poi, invece, hanno addirittura trionfato? Parliamo di Andreas Muller (che ha vinto la sedicesima edizione del talent) e di Mattia Zenzola (che ha trionfato, invece, lo scorso anno). Che la strana "magia" si ripeta anche quest'anno? Chi lo sa. Quello che è certo, invece, è che Zenzola sarà tra gli ospiti in studio. Come ogni anno, infatti, il vincitore riporterà la coppa nell'attesa che, a primavera inoltrata, venga consegnata al nuovo vincitore.

Per sapere invece come sia andata a finire la vicenda relativa al presunto ballerino infortunato, non ci resta che attendere la messa in onda della prima puntata. L'auspicio dei fan del programma, a cui ci uniamo, è che possa riprendersi il prima possibile e continuare a inseguire il proprio sogno. Appuntamento a Domenica, dalle 14:10, su Canale 5.