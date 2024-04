Barbara Foria: "Belen è solidale con le donne. Giorgia? Condividiamo Emanuel Lo". L'esilarante monologo ad Amici

In alto il video con il monologo divertente di Barbara Foria

"Stasera parlo di un argomento che mi sta a cuore: l’amicizia", esordisce la comica partenopea. Poi spiega: "Se il migliore amico dell’uomo è il fantacalcio, per le donne sono le donne stesse. Evviva le donne! Talmente amiche che andiamo al bagno insieme. Secondo me la Celentano potrebbe essere la best friend di ognuna di noi. Ha proprio la faccia che trasmette comprensione, dolcezza". Il pubblico dissente ironicamente. Allora lei aggiunge: "Scusate, ma voi non le confidereste che tenete un problema al collo del piede? Quella vi capirebbe eccome".

La frase su Belen

"C’è anche un’altra donna che, pure se non conosciamo direttamente, è molto solidale. Si tratta di Belen - aggiunge Barabara Foria -. Pensa a tutte noi donne, infatti ha creato una linea di costumi.. cioè 'costumi'. Ha pensato di fare una linea per noi donne ma ha preso le misure sul c*lo suo. Quando lo indosso io diventa “chi l’ha visto”. C’è anche un’altra amica che pensa a tutti noi donne. La grande Jennifer Lopez. Che amica pure Jennifer. Ha creato una line adi intimo sexy: l’ha chiamata ‘this is me now’. Jennifer, io come a te non lo sono ora e neanche 2’ anni fa. L’unico completo che ci fa somigliare è lo scafandro per i palombari. Figurati.. ma famm u piacere. Amiche, amiche donne, fidatevi. La prova dell’intimo va fatta al buio, al penombra. Quel vedo e non vedo che a volte è meglio se non vedo proprio. In vetrina l’intimo è indossato dai manichini, quando poi lo provi tu nei camerini con quei neon che ti illuminano i pori e la cellulite.. quei neon ti fanno bianca, pallida, che tu pare ‘na morta. Altro che vedo non vedo, lì si vedono tutti i difetti. Da Jennifer Lopez a sta disperata che cade a pezzi, è un attimo. [..] Però io credo nell’amicizia delle donne quando solo una del gruppo si fidanza. Lì vedi che le amiche ti guardano con gioia. Aspettate.. e cosa fanno per solidarietà? Vanno a vedere la foto di lui per demolirlo. Se è bono ti dicono ‘lascialo, ti tradisce, si vede dallo sguardo’. [..]".

Le parole su Giorgia (ed Emanuel Lo)

Infine la comica conclude con una battuta anche su Giorgia, la cantante: "A me piace condividere con le amiche, per esempio con la mia amica Giorgia mi piace condividere di tutto.. le dico, condividiamo i sacrifici, le sofferenze ma soprattutto Emanuel Lo. Donne, lo dico soprattutto alle ragazze, basta con questa rivalità. Sosteniamoci e non solo in amore ma nel lavoro, nella vita. Facciamo sempre il tifo per le donne perché .. lo dico davvero, l’arma della solidarietà a noi donne è l’unica arma che veramente ci piace”. “Bravissima”, dice Maria De Filippi. Noi siamo d'accordo con lei.