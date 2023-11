Amici, Biondo contro Heather Parisi: "Torna sulla Terra". Ecco cos'è accaduto

Da un paio di giorni c'è una notizia che riguarda Heather Parisi e che sta facendo parlare non poco. Tutto nasce da una dichiarazione della ballerina, cantante e coreografa americana. Intervistata dal Fatto Quotidiano, infatti, Parisi ha ricordato anche l'esperienza ad Amici di Maria De Filippi (nel 2018) in veste di giudice e ha parlato di un presunto "copione". A stretto giro è arrivata la reazione di Mediaset che, in una nota stampa, ha spiegato che agirà per vie legali.

Durante quell'edizione (vinta da Irama) c'era un giovane talento, nella cateogria canto, con cui spesso Parisi battibeccava. Si tratta di Simone Baldasseroni, in arte Biondo. Proprio lui, su Twitter, ha commentato la vicenda scrivendo: "Torna sulla Terra" aggiungendo poi le emoticon di un pagliaccio e del circo. Parole dure che, inevitabilmente, hanno fatto il giro del web. I fan del cantante hanno evidenziato come, a distanza di anni, le cose non siano cambiate molto.

Infatti tra Biondo e Heather Parisi i rapporti sono stati sempre abbastanza tesi. Adesso ci si sorride su, ma nel 2018 Parisi attaccò duramente il cantante perché utilizzava l'autotune: "Stai barando", disse. Non solo. Heather se l'era presa con lui anche per alcuni attacchi ricevuti: "Tu hai delle responsabilità, mia figlia è stata minacciata", lo aveva attaccato lei. In quel caso intervenne anche Maria De Filippi per sottolineare come quegli attacchi non fossero arrivati da Biondo in persona, ma da qualche fan (o sedicente tale). Insomma, l'antipatia non è passata e, a distanza di anni, "i nodi vengono al pettine". Anzi, "tornano" al pettine.