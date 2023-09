Scartato ai casting di Amici, il suo video-denuncia è virale: "Maria De Filippi cerca personaggi, ma quale programma per tutti"

La prima puntata della nuova edizione di Amici è andata in onda ieri, domenica 24 settembre, ed è già un successo. Con oltre 3 milioni di telespettatori è stato il programma che ha dominato il pomeriggio domenicale e come sempre l'interesse verso la nuova classe che si è formata è altissimo.

Su TikTok ha già oltre 120mila visualizzazioni una canzone di un giovane cantante, il cui nome d'arte è "Sono primogenito", che critica il programma. Il ragazzo specifica che quella che racconta nel brano "Non è una storia che riguarda me, ho fatto il casting per testarmi in live puro divertimento". Il suo testo parla di un aspirante cantante che non è riuscito a passare le selezioni, ma il problema non sarebbe il fatto che non sia stato selezionato, ma il perché. Questo "perché" è spiegato dal giovane proprio negli ultimi versi del brano: "In ogni post su Instagram in cui fate passare Amici come un programma per tutti, quando già sapete bene chi saranno i vostri eletti".

Questo il testo della breve canzone: "Oggi comincia Amici e non ti hanno considerato, non funziona come credi, ti hanno illuso e poi scartato e starai seduto sul divano, ma volevi avere un banco non sarai abbastanza bravo oppure non hai i capelli afro colorati oppure ricci, o non sei abbastanza personaggio per la De Filippi". "Non hai fatto né Sanremo giovani né X-Factor - canta ancora Sono primogenito - non hai fatto i capricci sulle schede e poi sul palco e non sei con l'etichetta di un cognome americano, non hai fatto disco d'oro con i capelli di platino, fai musica non commerciale e questo ti fa onore, non parli dei tuoi drammi dei tuoi drammi d'amore e la critica non è la selezione, più che giusta, ma il messaggio che fate passare in ogni post su Instagram in cui fate passare Amici come un programma per tutti, quando già sapete bene chi saranno i vostri eletti".

In molti hanno lasciato un commento sotto al video: alcuni sottolineando che sì, tutto quello che scrive rispecchia la realtà e che il programma è costruito, altri invece leggono nelle sue parole il dispiacere e la delusione nel non essere stato scelto.