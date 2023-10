Amici, Pettinelli a Rudy Zerbi: “Sei una carogna”. La Celentano dà 1 al ballerino Simone

In alto lo sfogo di Simone dopo l'esibizione

Domenica 8 ottobre si è tenuta su Canale 5 una nuova puntata del pomeridiano di Amici. 2.810.000 telespettatori, pari al 24.1% di share: ancora un ottimo risultato per il programma di Maria De Filippi. Ballo, canto ma anche momenti diversi. Tutti da vivere. Come quello con Maria e Annalisa protagoniste oppure quello più divertente, con la rivelazione su un cantante: "Gira nudo per casa". Insomma, la puntata si è arricchita di momenti "extra" che hanno fatto slittare alcune sfide al daytime del 9 ottobre. Via il pubblico, via la conduttrice, a portare avanti la puntata ci ha pensato magistralmente Lorella Cuccarini. E non sono mancate le dinamiche.

Si inizia con il compito di Holy Francisco, seguito da Anna Pettinelli, la quale più volte ha rifiutato le assegnazioni di Rudy Zerbi. Dopo aver rifiutato Sere Nere e il Regalo mio più grande, Pettinelli decide che Holy Francisco potrà sì cantare Tiziano Ferro, ma una canzone diversa e più ritmata. Si tratta di Xdono. A fine esibizione interviene Rudy Zerbi: “Tu (Pettinelli, ndr) pensi che il ritmo lo aiuti, ma non è così. Per me è 2”. Pettinelli senza tanti giri di parole: “Invece era meglio Sere Nere, no? Sei veramente una carogna. Era un gioco, mi sembra che non lo capisci”. Interviene l'allievo: “Sicuramente ho da migliorare, però io la sentivo abbastanza mia”.

Quindi si va avanti, con il compito di Elia assegnato da Raimondo Todaro. “Ho visto una grinta che da altre parte non avevo visto. Ti sei impegnato, questo me lo hanno detto. Non posso darti la sufficienza”. Emanuel Lo: “Questa coreografia è molto tecnica, completamente distante da quello che è Elia. Grazie del compito ma in alcuni punti mi è sembrata una presa in giro”. Alessandra Celentano difende il ballerino: “Volevo dire che qui non c’è da capire che Elia non è pronto per fare questa coreografia. Questo compito, diciamolo, è fatto per dimostrare che al di là di quello che già fa, non può andare. Per essere uno che non ha mai fatto questo, fin troppo bene ha fatto. Ovviamente non andava bene, certo”.

L'esibizione di Simone e i commenti di Emanuel Lo e Alessandra Celentano, poi le lacrime

Infine è la volta di Simone, che già in settimana aveva avuto un crollo emotivo: “La coreografia era veramente difficile. L’ho fatto per vedere fino a che punto ti potevo spingere - gli dice la maestra Celentano al termine della coreografia -. Finalmente ti ho visto fisicamente per la prima volta, non avevo mai visto le tue gambe. Tu hai di base una buona dinamica, devi sfruttarla al massimo. C’è un problema a livello tecnico, sicuramente questo ti fa benissimo. È vero che sei giovane, però sai che a 18 anni i ballerini devono essere formati. Ora ti ho visto e so chi sei, il mio voto è 1”.

Emanuel Lo, che durante la settimana lo aveva rincuorato più volte, dice :“L’impegno non basta, se tu vieni qua dentro e ti senti modern, lo devi supportare. Queste piccole sequenze le dovresti sapere. Quindi studia, studia, studia. Il mio voto è stato bassissimo. Io la maglia te la do”. Tornati in casetta, Simone sbotta a piangere e dice: “Una mer*a. Mi è venuta di mer*a, in sala l’ho fatta 300 volte meglio. Lo sapevo che avrei sbagliato a presentarmi come modern. Il mio movimento non è maturo”.