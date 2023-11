Chi è Elia Fiore di Amici: età, origini, fidanzata, laurea, Instagram

Elia Fiore è nato a Vicenza nel 1998 e ha coltivato la sua passione per la danza sin da giovane, avvicinandosi all'hip-hop all'età di 11 anni. Laureatosi all'Università di Padova, ha ottenuto un dottorato di ricerca sulle Malattie Rare, dimostrando la volontà di tenersi aperte diverse strade in prospettiva futura.

Elia fa parte della compagnia De Anima Movement e si distingue anche come insegnante presso la Dance 4 Fun Academy. Nel 2022, è stato selezionato da Giulia Stabile e Samuele Barbetta per esibirsi nei concerti di Sangiovanni nei palazzetti italiani. La sua entrata ad "Amici 23" segna l'inizio di una nuova sfida.

Nella sua prima performance nel programma, Elia ha catturato l'attenzione di Emanuel Lo, ottenendo un banco nella sua squadra. Tuttavia, ha incontrato l'opposizione di Alessandra Celentano, che ha sollevato dubbi sulla sua idoneità per la scuola, assegnandogli una sonora insufficienza (4) nella prima gara di ballo.

Riguardo alla sua vita privata, Elia ha rivelato - durante una performance incentrata sull'amore in coppia con Elena D'Amario - di essere fidanzato. Fa coppia da circa tre anni con una ragazza di nome Martina; e ha tra i sogni nel cassetto quello di diventare un coreografo e di aprire una scuola di danza con la sua dolce metà.

Nella sua presentazione a Amici, si è descritto come una persona non particolarmente espansiva ma affettuosa, riservata ma non introversa, e puntigliosa. Durante la prima puntata di Amici, ha confessato di aver avuto qualche conflitto con i suoi genitori durante l'adolescenza, ma ha imparato a valorizzare i loro consigli.

Il suo profilo Instagram concentra tutto il suo grande amore per il mondo della danza.