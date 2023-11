Chi è Gaia De Martino di Amici: età, origini, vita privata, di dove è, Instagram

Nata a Napoli nel 2001, Gaia De Martino, ha scelto di trasferirsi a Roma per coltivare la sua passione per la danza. Nel 2020 ha ottenuto una significativa vittoria vincendo il Grande Slam XIII edizione e un premio di 500 euro.

La danza per Gaia è più di una semplice espressione artistica; è stata infatti la sua ancora di salvezza durante episodi di bullismo. Gaia è entrata a far parte della classe di Amici 23, impressionando Raimondo Todaro, che l'ha scelta per la sua squadra. Ha superato con successo un compito affidatole da Alessandra Celentano, ottenendo anche una sufficienza.

Il suo percorso artistico e personale è in continua crescita, e la sua partecipazione ad Amici potrebbe essere una svolta significativa nella sua carriera. Da notare che Alessandra Celentano, ha individuato in Gaia, fin dal principio, una mancanza di sicurezza dovuta alle esperienze di bullismo. La giovane ballerina dovrà affrontare il suo passato e superare le proprie incertezze.

La ballerina, sensibile e profonda, ha confessato di non essere mai stata innamorata Precisa, comunque, di avere un bel senso dell’umorismo. Sulla propria vita privata rimane piuttosto riservata, e non ci sono informazioni sulla sua attuale situazione sentimentale. Precisiamo che Gaia De Martino non ha parentele con Stefano De Martino, nonostante le analogie (il cognome, la regione d'appartenenza, la disciplina artistica, l'esperienza al talent condotto da Maria De Filippi).

Per quanto riguarda la sua presenza sui social media, Gaia è attiva su Instagram,dove condivide regolarmente contenuti. Sulla sua pagina troviamo un' autodescrizione lieve e sentita, capace di dirci qualcosa di lei: "Rispetto l’arte. Bevo la tisana ogni mattina anche in estate. Amo follemente il cantautorato italiano. Ho un debole per le persone buone".

La sua partecipazione ad Amici 23 rappresenta un'opportunità per far crescere ulteriormente la sua visibilità nel mondo della danza.

