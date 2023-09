Chi è Holden "di Amici" il figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini: età, vero nome e Instagram

Amici ancora non è iniziato è già sta facendo parlare. Secondo le anticipazioni tra i concorrenti di questa 23esima edizione ci sarebbe anche Holden, nome d'arte di Joseph Carta, il figlio di Paolo Carta. Ecco tutte le informazioni su di lui.

Chi è Joseph Carta

Joseph Carta ha 23 anni, è nato nel 2000 a Roma, la sua data di nascita precisa non è nota. Joseph è figlio di Paolo Carta, il marito di Laura Pausini. In totale ha tre fratelli: due Jader e Jacopo nati dalla relazione che Paolo aveva con la loro madre, Rebecca Galli, e una sorella, Paola, nata dall'amore del chitarrista per Laura Pausini.

Da anni Jospeh milita nel panorama musicale romano e al momento su Spotify ha ben 314mila ascoltatori mensili, alcune delle sue canzoni hanno milioni di ascolti e il fatto che sia molto seguito è visibile anche dalla sua pagina Instagram che conta oltre 40mila follower.

Il 23enne è balzato agli onori della cronaca in quanto farà parte della nuova classe di Amici. La notizia è diventata virale grazie alle anticipazioni, non ufficiali, rilasciate dalle talpe presenti tra il pubblico dei profili social di Amici News. Al talent però Joseph si è presentato non con il suo nome di battesimo, ma con quello d'arte ovvero Holden che prenderebbe ispirazione proprio dal romanzo di J. D. Salinger, Il giovane Holden.

Sul suo profilo Instagram Paolo Carta ha poche foto, ma molte sono dedicate proprio ai figli e per questo possiamo vedere il volto anche degli altri due fratelli di Joseph. Immancabili poi i 'mi piace' di Laura Pausini ai post di Holden in cui promuove la sua musica e chissà se ogni tanto ha chiesto qualche consiglio alla cantautrice che ormai da oltre 20 anni è la compagna di suo padre.

Il successo musicale di Holden

Come accennato precedentemente Holden è molto seguito: una sua canzone ha raggiunto quasi i 50milioni di stream, "Na na na", e due hanno superato i 10milioni, "Cadiamo insieme", quasi 18milioni, "Non fa per me", oltre 16milioni di ascolti. Sono numeri importanti per un artista che ancora non è noto a livello nazionale e Amici sarà sicuramente la sua occasione per farsi conoscere dal grande pubblico.

Joseph Carta è fidanzato?

Osservando il profilo Instagram di Joseph non è possibile capire se sia al momento fidanzato, in un post dell'anno scorso c'è una foto in cui compare Chiara Di Eugenio che dovrebbe essere, stando almeno alla sua descrizione social, una fashion stylist.

Joseph Carta, alias Holden, su Instagram

Su Instagram il giovane rapper ha già oltre 45mila follower e i suoi ultimi post, che risalgono a gennaio, pubblicizzano l'uscita del suo ultimo lavoro "Lampi".