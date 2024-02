Chi è Kia di Amici: età, origini, vero nome, canzoni, fidanzato, Instagram

Ad inizio 2024 la giovane cantante Kia entra nella scuola di "Amici 23", insieme a Nahaze, con il compito di sostituire Matthew e Mew, i due allievi che hanno lasciato il talent di Canale 5. Guidata da Lorella Cuccarini, la ragazza ha messo in evidenza importanti doti canore. L'ingresso nel programma rappresenta un'opportunità significativa per Kia, l'inizio di una carriera che potrebbe essere luminosa. Conosciamo meglio questa giovane promessa.

Chi è Kia, cantante di Amici 23

Kia, nome d'arte di Chiara Letizia Faedda, è la nuova allieva di canto della squadra di Lorella Cuccarini ad Amici 24. Originaria di Cagliari e nata nel 2004, Kia è cresciuta in una famiglia di artisti, con una madre cantante e un padre dj tech-house. Passione e predisposizione per la musica cha l'ha portata a studiare al conservatorio: la giovane suona sia la chitarra che il pianoforte.

Il suo debutto ad "Amici" è avvenuto il 7 gennaio, quando ha sfidato Martina per un posto nel programma, dopo il chiacchieratissimo addio di Mew e Matthew. Nonostante la sconfitta nella sfida, Kia ha continuato a perseverare e Lorella Cuccarini le ha consegnato la maglia e un banco, elogiandola per il suo talento: nella sua prima esibizione, del resto, si è cimentata con un non semplice brano, "Il genio del bene" di Mina (Martina aveva invece cantato "Addicted to You" di Avicii). Una performance premiata con l'ammissione ufficiale nel programma: Cuccarini a parte, tutti gli insegnanti si sono detti favorevoli al suo ingresso nel talent di Canale 5.

La sua carriera musicale è ancora agli inizi e non ha pubblicato singoli ufficiali. Nonostante la giovane età, l'aspettativa è alta per un possibile debutto discografico: il suo talento, dimostrato durante le prime esibizioni del pomeridiano di "Amici" sono subito state premiate da vari apprezzamenti. La cantautrice Paola Turci, ad esempio, quando la giovane si è esibita in una sua versione di "When We Were Young" di Adele, ha elogiato la sua voce potente e la sua presenza scenica, definendola un' "artista del futuro". In tale circostanza il terzetto di giudici di puntata, formato dalla Turci, da Francesca Michielin e da Aiello, l'hanno premiata con un primo posto in classifica.

Circa la sua vita privata, Kia è una ragazza molto riservata e non sono disponibili, al momento, molte informazioni sui suoi profili social, che sembrano essere stati aperti solo di recente. Ciò alimenta anche la curiosità attorno alla sua persona; ma, soprattutto, il pubblico attende impaziente i suoi primi singoli.

Stasera e domani in TV