Chi è Kumo di Amici: età, incidente, vero nome, fidanzata

Tiziano Coiro, conosciuto come Kumo, è uno dei talentuosi ballerini della 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nato nel 2001 a Gaeta, ha 22 anni e si è trasferito a Milano per perseguire il suo sogno di trasformare la passione per la danza moderna ed hip-hop in un lavoro. La sua esperienza professionale include la partecipazione al concerto evento di Elodie al Mediolanum Forum di Assago nel maggio 2023 e il coinvolgimento nel corpo di ballo della cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio in Qatar nel 2022.

Kumo, nome d'arte scelto da Tiziano, ha affrontato una significativa prova nella sua vita quando, alcuni anni fa, ha rischiato la vita in seguito a un incidente che lo ha portato a perdere un rene. Durante il suo periodo in ospedale, ha vissuto un'esperienza intensa in cui ha visto molti ragni, evento che ha ispirato il suo nome d'arte, derivato dalla parola giapponese per ragno, "Kumo". Questo episodio ha segnato profondamente Kumo, ma l'ha anche motivato a perseguire la sua passione per la danza.

Il giovane ballerino è fidanzato con Alessia Erba, anche lei una ballerina, e condivide regolarmente momenti della loro vita insieme su Instagram, dove conta oltre 13mila follower. La coppia appare in numerosi scatti e video che mostrano la loro passione comune per la danza.

La carriera di Kumo nel mondo della danza comprende la specializzazione in hip-hop e collaborazioni con la The Collective Crew e la Moma Studios di Milano. Il suo ingresso ad Amici 23 è stato fortemente voluto da Emanuel Lo, che ha riconosciuto il suo talento esplosivo.

Nonostante il giovane ballerino non abbia fornito dettagli precisi sulla sua vita privata, ha condiviso parte della sua storia personale durante la sua permanenza ad Amici, rivelando che la danza gli ha salvato la vita dopo un brutto incidente. Kumo è un concorrente competitivo, ma ha un carattere tranquillo e pacato, cercando sempre di trovare un compromesso. La sua partecipazione al programma rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua carriera di ballerino, arricchita dalla sua esperienza unica e dalla determinazione a trasformare le sfide in opportunità di crescita.

