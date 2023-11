Chi è Lil Jolie di Amici: età, vero nome, canzoni, fidanzato, Instagram

Nata in provincia di Caserta, Lil Jolie trae ispirazione per il suo nome d'arte dall'attrice Angelina Jolie, anche se la sua ispirazione non è quella di sfondare nel mondo del cinema, bensì di garantirsi un futuro roseo nella musica. Dal vero nome alle canzoni: scopriamo qualcosa in più sulla concorrente del talent di Canale 5 "Amici".

Chi è Lil Jolie, cantante di Amici 23

Lil Jolie è il nome d'arte di Angela Ciancio, una giovane cantautrice nata il 29 marzo 2000. Nata a Petrullo, una frazione di Calvi Risorta (provincia di Caserta), Lil Jolie è entrata a far parte della classe di "Amici 23", dimostrando fin da subito una determinazione straordinaria nel perseguire i suoi obiettivi, nonostante la sua apparente timidezza.

La sua passione per la musica è nata fin da quando era solo una bambina, grazie al nonno Luigi, che le ha regalato una chitarra classica. Questo strumento è stato il punto di partenza per la sua carriera musicale, che ha avuto inizio nel 2017 e nel 2018 quando ha pubblicato i suoi primi brani su Soundcloud.

Il nome d'arte "Lil Jolie" è un omaggio all'attrice Angelina Jolie, di cui è diventata una grande fan dopo aver visto il film "Ragazze interrotte." La sua musica rappresenta per lei un'esperienza liberatoria che la fa sentire a suo agio.

In "Amici 23", Lil Jolie ha impressionato i giudici con le sue esibizioni, in particolare con la sua cover di "Un'ora d'amore" dei Matia Bazar e con il suo inedito "Follia" Grazie al suo talento, ha ottenuto la fiducia del giudice Rudy Zerbi, che le ha assegnato il banco di canto. Inoltre, si è posizionata al primo posto nella classifica della gara di canto.

Nel corso della sua carriera musicale, Lil Jolie ha pubblicato diversi brani , tra cui "Tornerai," "Noi" in collaborazione con Vale Lp, "Farsi Male," "Diamanti," e il singolo più conosciuto, "Panico," realizzato con Ketama, che ha accumulato oltre 1.2 milioni di ascolti su Spotify.

Nonostante la sua giovane età, Lil Jolie si è già fatta conoscere nel mondo della musica, dimostrando determinazione e talento. La sua partecipazione ad Amici 23 le sta aprendo nuove opportunità nel mondo dell'intrattenimento, e il pubblico ha la possibilità di seguirne la carriera attraverso i suoi profili social, tra cui Instagram, Twitter e TikTok.

Lil Jolie non ha mai tirato in ballo l'esistenza di un eventuale fidanzato. La giovane dovrebbe essere single, anche se non ci sono conferme né smentite in proposito.

