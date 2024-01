Chi è Lucia Ferrari di Amici: età, origini, famiglia, fidanzato, Instagram

Entrata nella scuola di "Amici 23" - amato talent di Canale 5 - nel novembre del 2023, la giovane ballerina Lucia Ferrari ha sostituito Chiara Porchianello ed è entrata nel team di Emanuel Lo. Nata negli Stati Uniti ma residente a Roma, la giovane ha impressionato per le sue capacità atletiche che la spingono a volare verso una maglia per il serale. Leggiamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Lucia Ferrari, ballerina di Amici 23

La giovane ballerina Lucia Ferrari è nata il 29 maggio 2002 a Reno, Nevada (negli Stati Uniti), da madre italiana e padre americano. Nel 2021, durante una vacanza a Roma con sua madre, ha vinto una borsa di studio per studiare danza in Italia, decidendo di rimanere nel paese. Per Lucia, la danza rappresenta, per sua definizione, un "super potere" che la fa sentire come se stesse volando.



Lucia Ferrari ha iniziato la sua carriera nella danza partecipando a diverse accademie e corsi, perfezionando così la sua tecnica. La sua versatilità nel ballare stili diversi - modern, hip-hop, classico - la rende un profilo da seguire nell'ambito della 23esima edizione di Amici: nella competizione, la giovane ha conquistato l'attenzione dei professori e degli altri concorrenti con la sua abilità e passione per la danza. Emanuele Lo, in particolar modo, l'ha voluta nella sua squadra.



Attualmente residente a Roma, la ballerina è molto legata alla sua famiglia, in particolare alla nonna Lidia, che le trasmette forza e determinazione nella sua passione per la danza. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, al momento non sono disponibili informazioni pubbliche su una relazione né sulla presenza di fratelli o sorelle. Possiamo seguire la ballerina su Instagram, dove condivide regolarmente diversi contenuti relativi alle sue esibizioni.



Entrata ad Amici 23 nel novembre 2023, Lucia Ferrari ha sostituito Chiara Porchianello, vincendo una sfida giudicata da Garrison Rochelle. La sua partecipazione allo spettacolo le ha permesso di esprimere la sua passione per la danza e di condividere emozionanti momenti di crescita artistica con gli altri concorrenti.

Una curiosità: da notare la presenza di un tatuaggio sulla sua gamba sinistra con la sequenza numerica 5,6,7,8, rappresentativa del ritmo che i ballerini ripetono mentalmente durante le esibizioni.

Stasera e domani in TV