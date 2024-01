Chi è Martina Giovannini di Amici: età, origini, canzoni, fidanzato, Instagram

La cantante Martina Giovannini è entrata nella scuola di "Amici 23", il celebre talent di Canale 5, lo scorso novembre, prendendo il posto di Stella Cardone. Entrata nel team di Anna Pettinelli, ha mostrato fin dal principio le sue qualità canore. Già vincitrice di un concorso, si fa conoscere adesso presso il grande pubblico grazie allo show condotto da Maria De Filippi. Scopriamo qualcosa in più su di lei

Chi è Martina Giovannini, cantante di Amici 23

La ventiquattrenne Martina Giovannini, ha fatto il suo ingresso ad Amici 23, il talent show di Canale 5, il 26 novembre, sostituendo Stella Cardone nel team della docente Anna Pettinelli. La giovane cantante romana, laureata in Biotecnologie presso l'Università La Sapienza di Roma nel 2022, si è presentata al pubblico con notevoli capacità canore, mettendosi in evidenza con cover, tra cui l'applaudita esecuzione di "I Have Nothing" di Whitney Houston.



Martina ha origini italo-brasiliane, essendo nata a Roma da padre italiano e madre brasiliana. La giovane vive a Roma con la sua famiglia, composta anche da un fratello e una sorella più giovani. Risulta essere una persona riservata riguardo alla sua vita privata, mantenendo il mistero sulla sua eventuale relazione sentimentale.



La sua carriera musicale è iniziata nel 2021 quando ha trionfato al Tour Music Fest nella categoria "artista dell'anno", premiata con un premio in denaro di diecimila euro, dimostrando, fin dalla giovane età, doti canore e al pianoforte. Entrata negli studi teleisivi del talent condotto da Maria De Filippi, Martina Giovannini ha conquistato l'attenzione della giuria e del pubblico durante la sfida contro Stella, ottenendo la maglia e garantendosi un posto nel programma.



La ragazza è attiva sui social, su Instagram e TikTok, dove condivide principalmente le sue esibizioni musicali. Ama proporre cover di artisti famosi come Mina e Sia, mostrando il suo talento senza l'ausilio dell'autotune. Parla fluentemente italiano, portoghese e inglese, dimostrando la sua versatilità linguistica nelle canzoni.



Il suo ingresso ad Amici 23 ha aggiunto un nuovo capitolo alla sua carriera artistica: dopo la vittoria al Tour Music Fest nel 2021, la sua partecipazione al talent di Canale 5 rappresenta un'opportunità per Martina di realizzare il suo sogno di diventare un'artista di successo. Di certo è un trampolino di lancio che le permetterà di giungere ad una vasta platea.

