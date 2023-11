Chi è Matthew di Amici: età, vero nome, fidanzata, origini, canzoni, Instagram

Matthew, nome d'arte di Matteo Rota, è uno dei concorrenti di Amici 23. Nato a Monza il 17 ottobre 2000, sotto il segno della Bilancia, è il primo cantante ad aggiudicarsi un posto nella scuola più famosa della TV. Il giovane talento si è esibito durante la prima puntata con due brani: la cover di "Do I Wanna Know" degli Arctic Monkeys e il suo inedito "Fammi". Ricevendo l'apprezzamento di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, Matthew ha scelto di affidare il suo percorso nel programma a Rudy Zerbi. Nella seconda puntata, ha partecipato alla gara di canto con "Take A Walk On The Wild Side" di Lou Reed.

Definendosi impulsivo ma altruista, Matthew vive a Monza con i genitori. La sua passione per la musica, in particolare il rock inglese, si riflette nel suo nome d'arte. Nonostante la giovane età, ha già conquistato il favore del pubblico e è seguito anche da Irama su Instagram, un artista che nel 2018 vinse proprio il talent condotto da Maria De Filippi, prima di

Matthew, oltre a cantare, suona la chitarra elettrica e il pianoforte. Durante la prima puntata, ha presentato il suo inedito "Fammi", una canzone che ha mostrato una sfumatura pop accanto alla sua anima rock. La sua scelta di Rudy Zerbi come guida ha aperto nuove opportunità nella scuola di Amici 23, ma è da segnalare anche la reazione di Anna Pettinelli al suo inedito "Fammi".

Quanto ad una possibile fidanzata, Matthew è ufficialmente single, sebbene nelle scorse settimane è stato notato un avvicinamento con la collega Mew, anch'essa concorrente.

Al di fuori della scuola, Matthew ha un profilo Instagram (@matthew17.10). Amante delle moto, nonostante non ci siano album o canzoni pubblicate su piattaforme digitali, la sua partecipazione ad Amici 23 potrebbe essere la chiave per un futuro nella musica.