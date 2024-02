Chi è Nahaze di Amici: età, origini, vero nome, canzoni, fidanzato, Instagram

Nel mese di gennaio 2024, Nahaze ha varcato, insieme a Kia, la soglia della scuola di "Amici 23", sostituendo Matthew e Mew e diventando così un nuovo membro del talent show televisivo "Amici", trasmesso su Canale 5. Assegnata al team guidato da Anna Pettinelli, ha immediatamente catturato l'attenzione grazie alle sue doti canore evidenti fin dai primi momenti. Nahaze ha già all'attivo alcuni singoli e collaborazioni di rilievo: conosciamola meglio.

Chi è Nahaze, cantante di Amici 23

Nahaze, nome d'arte di Nathalie Hazel Intelligente, è una giovane cantante nata a Matera nel 2001. Con origini italiane da parte del padre e inglesi dalla madre, Nahaze ha una storia artistica che rispecchia la sua diversità culturale.

La sua carriera musicale è decollata nel 2019 con il singolo d'esordio "Carillon", una collaborazione con Achille Lauro e Boss Doms, che ha rapidamente scalato le classifiche e ottenuto il disco d'oro, accumulando oltre 13 milioni di ascolti su Spotify. Questo successo precoce ha stabilito Nahaze come una delle nuove voci più promettenti nel panorama musicale italiano.

Successivamente, Nahaze ha ampliato il suo repertorio con brani come "Wasted", "Freak", "Control" e "Inferno", alcuni dei quali sono stati inclusi nella colonna sonora della serie Netflix "Baby". La sua versatilità artistica si manifesta anche nella sua capacità di scrivere e cantare sia in italiano che in inglese, con una fusione fluida delle due lingue che caratterizza molte delle sue composizioni.

Nel 2023, Nahaze ha tentato la sua fortuna alle audizioni live di Sanremo Giovani. Sebbene non abbia raggiunto la finale, l'esperienza ha contribuito a consolidare ulteriormente il suo status di artista emergente da tenere d'occhio.

La sua partecipazione ad "Amici 23" è stata accolta con grande entusiasmo, dopo il discusso addio di Matthew e Mew: Nahaze ha ottenuto un banco nella scuola grazie alla proposta di Anna Pettinelli, che ha elogiato non solo le sue doti vocali, ma anche la sua abilità nella scrittura di testi e la forza dei suoi singoli. Il brano da lei presentato per l'audizione al talent di Canale 5 la giovane ha scelto un inedito dal titolo "Oro Oro Oro".

Nahaze non è solo una talentuosa musicista, ma anche una persona che ama condividere la sua vita e la sua arte sui social media. Con un seguito in costante crescita su piattaforme come Instagram, TikTok e Facebook, ha dimostrato di avere un forte legame con i suoi fan, che la sostengono nel suo percorso artistico.

