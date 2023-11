Chi è Nicholas Borgogni di Amici: età, origini, vita privata, ex Maddalena, Instagram

Nicholas Borgogni, ballerino di Amici 23, è un giovane talento della danza, nato il 30 maggio del 2001 a Genova. La sua vita privata è piuttosto riservata, e riguardo a una possibile fidanzata, le informazioni sono limitate. Tuttavia, in passato, sono circolati rumors di un presunto flirt con Maddalena Svevi.

Il ballerino è attivo su Instagram con il profilo @nicholasborgogni, dove condivide momenti della sua vita privata e della sua carriera. Le sue esperienze nel mondo della danza hanno avuto inizio con la partecipazione a vari videoclip musicali, ai quali è seguto il debutto sul piccolo schermo: Nicholas è stato membro del corpo di ballo dei programmi di Rai 1 "The Voice Senior" e "Il Cantante Mascherato", nel 2023. Il suo ingresso ad Amici 23 è avvenuto durante la prima puntata, con Raimondo Todaro che lo ha voluto nella sua squadra, mentre Alessandra Celentano ha espresso delle riserve sulla sua idoneità "ginnica".

Il giovane ballerino ha destato l'interesse del pubblico e la sua presenza nella scuola è stata oggetto di discussioni tra i professori: questa dinamica ha portato a paragoni con un'ex concorrente, Maddalena Svevi, che ha avuto confronti simili durante la sua partecipazione ad "Amici" e che, proprio come lui, proviene dalla Naima Academy di Genova.

Nicholas Borgogni, pur dimostrando talento e versatilità, è dunque stato fin dal principio sottoposto a una pressione crescente da parte della Celentano, che ha assegnato al ballerino diversi compiti e ha espresso dubbi sulle sue potenzialità. Nelle prove per una coreografia, Nicholas ha espresso il desiderio di rappresentare il rapporto con i suoi genitori, sottolineando una distanza emotiva che sente di avere nei confronti di loro. Durante una delle esibizioni, Nicholas è apparso insoddisfatto delle proprie prestazioni ed è scoppiando in lacrime. I suoi compagni di scuola lo hanno confortato, sottolineando l'importanza di perdonare se stessi e affrontare le proprie insicurezze: il banco di prova di "Amici" sarà dunque per il ragazzo un'occasione unica per maturare sia artisticamente che umanamente.

Stasera e domani in TV