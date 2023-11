Chi è Petit di Amici: età, canzoni, vita privata, la zia Nadia Rinaldi, fidanzata, Instagram

Nato a Roma, Petit partecipa alla 23esima edizione del talent "Amici", condotto come da tradizione da Maria De Filippi e in onda su Canale 5. Ma chi si nasconde dietro allo pseudonimo francese? Leggiamo qualcosa in più sul giovane cantante romano: dalla zia Nadia Rinaldi alle passioni, dal genere musicale di riferimento ai social network.

Chi è Petit, cantante di Amici 23

Salvatore Moccia, noto con il nome d'arte Petit, è un giovane cantante e rapper nato il 23 agosto 2005 a Roma. La sua carriera musicale è iniziata dopo la perdita della sua amata nonna, che lo ha ispirato a comporre i suoi primi brani. Petit ha una passione per il rap californiano e italiano, ed è noto per la sua abilità nel fondere diverse lingue e dialetti nelle sue canzoni, tra cui il romano, il napoletano, l'italiano, l'inglese e il francese. Il suo nome d'arte, "Petit," è un omaggio alla sua nonna francese, con cui aveva un legame speciale. La sua carriera musicale ha registrato la pubblicazione del singolo "Taki Taki" nel luglio del 2023. Il ragazzo ha rivelato che il brano nasce da una delusione sentimentale. Salvatore Moccia è entrato nella scuola di Amici 23, il famoso talent show italiano trasmesso su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Durante il programma, ha impressionato Rudy Zerbi con le sue esibizioni e ha conquistato un posto nella squadra di Rudy. Nello specifico, nella prima puntata di "Amici 23" ha proposto il suo inedito "Brooklin" e la cover di "Tutto il resto è noia" di Franco Califano (il suo artista italiano preferito insieme a Pino Daniele). Circa la sua vita privata, Petit è entrato ad "Amici" da single ma fin dal principio ha manifestato particolare simpatia per Marisol, la ballerina 17enne anni, biellese eoriginaria di Cuba. Sul finire di ottobre, i due si sono baciati. Il tempo ci dirà se sarà amore. Petit è nipote dell'attrice Nadia Rinaldi, che gli ha inviato auguri di compleanno e lo ha elogiato pubblicamente in un commento via social: "Amore di zia, tantissimi auguri di buon compleanno. Ti auguro tutto ciò che desideri, sei un ragazzo speciale, di una dolcezza unica, e spero che tutti i tuoi sogni e progetti prendano forma il più presto possibile". Petit ha anche condiviso la sua passione per i tatuaggi, avendo diversi tatuate su tutto il corpo. È un artista talentuoso che ha iniziato a scrivere canzoni a un'età molto giovane e ha acquistato il suo primo microfono all'età di 15 anni. La sua musica riflette la sua profonda connessione con la sua famiglia, le sue radici multiculturali e la sua passione per il rap. Puoi seguirlo su Instagram, dove condivide contenuti legati alla sua carriera e alla sua vita personale.

