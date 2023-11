Chi è Simone Galluzzo di Amici: età, origini, vita privata, Instagram

Simone Galluzzo è un talentuoso ballerino di 18 anni nato a Roma nel 2005, allievo di Emanuel Lo nella 23esima edizione di "Amici di Maria De Filippi". Sappiamo che vive nella Capitale con i suoi genitori, a cui è molto legato.

Nel suo profilo condivide principalmente contenuti legati alla sua grande passione, il ballo. Simone si descrive come una persona molto buona, solare, estroversa, impulsiva, sensibile e permalosa. Per lui, ballare è un modo di dare un significato alle emozioni che altrimenti non riesce a esprimere a parole, diventando una sorta di attività spirituale.

Simone ha iniziato a ballare fin da bambino, partecipando a varie masterclass a Roma organizzate dai fratelli Peparini e dall'Accademia del Balletto di Roma. Nonostante la sua giovane età, ha già accumulato diverse esperienze televisive: nel 2022 è stato nel corpo di ballo del programma Rai "Il Cantante Mascherato", condotto da Milly Carlucci. Inoltre, Simone ha già partecipato a una precedente edizione di Amici, nel 2018, danzando in una puntata serale con Umberto Gaudino, allievo di quell'anno.

La sua avventura ad "Amici 23" è iniziata con successo, ottenendo il banco da Emanuel Lo nella prima puntata del pomeridiano, dove ha eseguito una coreografia di modern-contemporaneo. Tuttavia, Simone ha affrontato alcune critiche da parte di Alessandra Celentano e Raimondo Todaro riguardo alla sua preparazione nel moderno e alle sue insicurezze riguardo all'aspetto fisico.

In una puntata pomeridiana di "Amici 23" Garrison Rochelle è stato protagonista di un'uscita infelice definendo Simone "brutto ma bravo come me". Il ragazzo ha reagito con visibile amarezza a questa affermazione, ed è stato immediatamente difeso a spada tratta da Maria De Filippi, facendo notare che è invece un ragazzo carino.

