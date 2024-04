Amici, Sarah e Lil Jolie al ballottaggio: chi è stata eliminata e le parole di Maria De Filippi

Durante la scorsa puntata del serale di Amici, il pubblico era rimasto appeso a un filo. Insieme a Sarah e Lil Jolie. Le due cantanti, infatti, erano finite al ballotaggio finale. Ma, inaspettatamente, non si era arrivati al verdetto finale poiché uno dei giudici - Michele Bravi - aveva chiesto ulteriore tempo per decidere. Per capire bene chi votare, Bravi aveva assegnato loro due nuove canzoni. "Cercami" per Lil Jolie e "Per un'ora d'amore" per Sarah. Durante la puntata in onda stasera, 20 aprile, si è passati subito alla prova. Due belle esibizioni. "Il fatto che io avrei dovuto prendermi in più questa scrupolsità di giudizio vuol dire che vedo in entrambe talento. Al di là del risultato finale vi chiedo una cortesia personale: continuate a studiare e a fare musica", le parole di Michele Bravi. Quindi ha votato.

Chi è stato eliminato

A dover abbandondare definitivamente il programma è Lil Jolie. Sarah torna tra i compagni. Maria commenta: "So che in questo momento sei in imbarazzo..". "No, no - dice Lil Jolie -. Voglio ringrazia te (Maria, ndr), la produzione, gli autori perché mi hanno molto sopportata in questi 8 mesi e ce ne vuole. Io non smetterò mai di fare musica, questa è stata un'esperienza che mi ha cambiato la vita, la persona. Sono cresciuta tantissimo e devo solo ringraziare questo posto se ora mi sento una donna". Maria: "Nessuno ti ha sopportato, davvero", le parole della presentatrice. Quindi un lungo abbraccio con la conduttrice. Poi la puntata è proseguita