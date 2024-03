Amici, seconda puntata serale: il nome (inaspettato) del primo eliminato

Sabato 30 marzo, su Canale 5 va in onda la seconda puntata del serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla 23esima edizione. A sfidarsi, durante la prima manche, sono le squadre rispettivamente di Anna Pettinelli/Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini/Emanuel Lo. Dapprima si sarebbero dovuti sfidare Martina e Mida ma i giudici hanno deciso di annullare il guanto poiché giudicato non equo. A seguire Martina ha avuto la meglio su Nicholas. Poi si sono sfidati Gaia e Mida (ha vinto Mida) e infine Giovanni ha avuto la meglio su Nicholas. Lucia, Nicholas e Sarah sono arrivati al ballottaggio. La giuria ha votato. Subito si salva Sarah. Continua la sfida tra Lucia e Nicholas.

Chi è stato eliminato

A dover abbandonare definitivamente il programma è Nicholas. Il ballerino, che era stato l'allievo di Raimondo Todaro (ma poi era arrivato al serale grazie ad Emanuel Lo) dice emozionato: "Grazie a tutti, davvero". La conduttrice lo rincuora: "Sei stato davvero bravo. Educatissimo, fantastico con la produzione. Non hai mai fatto un capriccio. Non ha mai rotto le scatole a nessuno. Tra virgolette il figlio ideale per chiunque, davvero. La prima volta che ti ho visto ti avevo detto: 'Sei bello ma non balli'. Poi è ritornato ai provini con la stessa gonna, ho pensato: 'Mi ha riportato la stessa coreografia, questo è scemo'. E invece l'ha cambiata e ballava. Sei stato molto legato ai professionisti, anzi li farei entrare. I professionisti non sono stati tanti leggeri".

Quindi l'allievo: "Dai a tutti noi una grande possibilità e non si può che sfruttare così". Prende la parola Elena D'Amario: "Per noi è un grandi dispiacere. Siamo stati sommersi dalal sua energia e professionalità. Mi dispiace tantissimo ma sei stato bravissimo". Interviene qualcuno della produzione e consegna un foglio a Maria De Filippi. Cosa c'è scritto? Un corso di perfesionamento presso l'Accademia di Danza di Roma. Il ballerino ringrazia tutti e poi lascia lo studio.