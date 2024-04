Amici, puntata 27 aprile: chi è l'eliminato e il riassunto

Avete perso la sesta puntata del serale di Amici? Non temete. Di seguito una sintesi della puntata andata in onda sabato 27 aprile. Le sfide, il guanto di sfida tra i prof, gli ospiti e tanto altro. Ecco cosa c'è da sapere.

Litigio Emanuel Lo e Alessandra Celentano

La scorsa puntata erano mancati i litigi (fortunatamente). Questa volta, invece, sono tornati prepotentemente. Logicamente non poteva mancare quello tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Al centro sempre i soliti motivi di discussione: visioni di danza differenti, l'importanza (o meno) dell'improvvisazione per un danzatore e via dicendo.

Lei: “Come al solito non capisci niente. Ho detto che saper improvvisare non significa necessariamente essere bravi o meno bravi”. Lui: “Questo lo abbiamo capito. Il pubblico ha capito bene, è stato contento di averle viste improvvisare le altre volte”. Sofia e Marisol improvvisano sulle note di “Essere Umani”. Alla fine trionfa Sofia.

Holden inaspettatamente a rischio eliminazione

La finale si avvicina. Il cerchio si stringe. E così anche alcuni allievi che sembrano "intoccabili" vanno a rischio eliminazione. È il caso di Holden, primo eliminato (provvisario). Il cantante si sfida contro Martina e Sofia, al ballotaggio finale e si salva. Chi verrà eliminata tra le due?

Lo studio di Amici al buio

Durante il guanto di sfida tra i professori di Amici, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si esibiscono su "I Love the Way You Lie", mentre Anna Pettinelli e Todaro optano per una performance diversa con playback, oggetto di scherzi da parte di Rudy Zerbi. Zerbi e Alessandra Celentano presentano un'esibizione acclamata come "da paura", con Celentano travestita da Samara Morgan. La coppia riesce a conquistare la vittoria nella gara e per farlo lascia tutti "al buio".

Can Yaman ospite

Durante la puntata Cristiano Malgioglio viene bendato e sfidato a indovinare l'identità dell'ospite basandosi solo sul profumo. Dopo alcuni indizi, scopre che si tratta di Can Yaman, attore protagonista di una fiction di Canale 5 in promozione. Malgioglio e Yaman scherzano e parlano in turco prima che Maria De Filippi interrompa per continuare il programma.

Chi è stato eliminato

Sofia e Martina in casetta. “Che c’hai Sofia?”, domanda Maria De Filippi. Sofia spiega che teme di dover uscire. Allora la conduttrice aggiunge: “Sofia sembra Alice nel paese delle meraviglie, è tutta contenta. Ma come ti è nata la voglia di ballare?”. “Non è mai nata da qualcosa, c’è sempre stata – ha detto Sofia -. Papà giocava a pallavolo, mamma danza ma così per divertimento. Quando ho fatto la prima lezione avevo 5 anni e mezzo. Anche all’asilo volevo fare danza ma mamma diceva di aspettare le elementari”.

Martina parla del canto: “Mi è sempre piaciuto cantare ma anche ballare. Da piccola ero sfacciatissima, poi ho fatto un periodo di danza. Avevo 8 anni. Abbiamo fatto il saggio di fine anno e c’erano due ragazzi che hanno cantato e ho detto: ‘Voglio farlo pure io’. Quindi a 9 anni ho smesso danza moderna e ho iniziato canto”. Poi vengono chiamate nella gradinata e viene annunciato il nome dell'eliminata: Sofia.