Amici, puntata 4 maggio: chi è l'eliminato e il riassunto

Avete perso la terzultima puntata del serale di Amici? Non temete. Di seguito una sintesi della puntata andata in onda sabato 4 maggio. Le sfide, gli ospiti e l'eliminazione. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

L'eliminato

Le lacrime di Anna Pettinelli

Durante la puntata andata in onda tra sabato 4 e domenica 5 maggio, Anna Pettinelli ha mostrato un lato inedito di sè. L'insegnante di canto, infatti, durante un'esibizione della "sua" Martina è scoppiata a piangere. Quando la conduttrice lo ha fatto notare, l'insegnante ha detto: "Sì, mi viene da piangere. Mi emoziono perché a Martina non è stato riconosciuto ciò che vale". Ed effettivamente è difficile darle torto.

Non una bellissima figura quella che Holden ha fatto stasera. Il cantante, infatti, non ha preparato il guanto di sfida poiché troppo impegnato con la produzione dell'EP. Zerbi spiega: "Il guanto viene accettato ma vorrei dire che questa settimana i ragazzi avevo la consegnato degli EP per i pezzi nuovi. Holden sceglie di prodursi da solo, di conseguenza ha del lavoro in più da fare. Aveva delle fasce a disposizione per preparare il guanto, ma non le ha utilizzate per questi motivi". Di conseguenza la sfida è persa a tavolino.

Gli ospiti della puntata sono stati Enrico Brignano ed Emma Marrone. Il comico romano ha raccontato in modo ironico e divertente il ruolo che Amici ricopre nella tv italiana. Lo ha fatto portando l'esempio della mamma e dei figli, tutti appassionati del talent show. Insomma, facendo ridere ha sottolineato la capacità del programma di unire diverse generazioni.

Per il canto, invece, è arrivata Emma, ex vincitrce del talent, già ospite durante la fase del pomeridiano. La cantante pugliese sembra aver trovata la cifra stilistica giusta, meno urlata e più dance. Lo testimonia l'ultimo inedito - Femme Fatale - che ha cantato appunto durante la terzultima puntata di Amici.

Al ballotaggio finale sono arrivati Mida e Martina. Sono dubbiosi, non sanno chi dei due uscirà. Il primo a dire qualcosa è Mida: "Io stasera ce l’ho messa tutta, ma proprio a prescindere dalla puntata in sé. Mi sono divertito, sono stato felice. Sono contento". Poi Martina: "Per quanto riguarda le performance è andata bene. Mi sento che sul palco mi sto sbloccando sempre di più. Poi vabbè, quel momento lì (del litigio tra Malgioglio e la Pettinelli, ndr) me lo sono portato per tutta la serata. Ero in difficoltà, infatti poi quando tu, Maria, mi hai detto di parlare alla fine ho detto ‘ok parlo’. Io sono molto logorroica ma quando devo dire cose importanti.. in casetta sono una macchinetta, parlo tantissimo. Non c’è un momento in cui sto zitta. Poi quando c’è da dire la cosa seria dico: ‘e mo?’”.

“Cosa volete fare come prima cosa fuori da qui?”, chiede la presentatrice. “Una giornata al mare lontana da tutti”, dice lei. Lui, invece: “Abbracciare mamma e papà. E poi qualcosa di lavorativo. Cosa mi mancherà di qua? I compagni, è scontato. Ma anche i vocal coach, sono delle persone bellissime che mi hanno insegnato tanto. E poi il pubblico in studio. A me piace un sacco confrontarmi con la gente quindi forse il pubblico in studio mi mancherà un sacco. Io ce l’ho messa tutta, spero che mia madre sia fiera di me.. se me ne vado, me ne vado che ho fatto quello che dovevo fare”. A dover abbandonare definitivamente il programma è Martina. Purtroppo la cantante, una delle voci più belle di questa edizione, è stata sconfitta da Mida.