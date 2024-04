Amici, puntata 20 aprile: chi è l'eliminato e il riassunto

Avete perso la quinta puntata del serale di Amici? Non temete. Di seguito una sintesi della puntata che ha visto ben 2 eliminazioni. E poi le sfide, il guanto di sfida tra i prof, gli ospiti e tanto altro. Ecco cosa c'è da sapere.

Lil Jolie eliminata

La puntata si apre con la sfida tra Lil Jolie e Sarah. Una delle due cantanti, infatti, avrebbe dovuto abbandonare il programma la scorsa puntata ma poiché Michele Bravi era in dubbio, il tutto è stato rimandato a stasera. Le due cananti si sono esibite e alla fine, a dover lasciare il programma, è stata Lil Jolie. Quindi la ragazza, emozionata, afferma: "Voglio ringrazia te (Maria, ndr), la produzione, gli autori perché mi hanno molto sopportata in questi 8 mesi e ce ne vuole. Io non smetterò mai di fare musica, questa è stata un'esperienza che mi ha cambiato la vita, la persona. Sono cresciuta tantissimo e devo solo ringraziare questo posto se ora mi sento una donna". La presentatrice dice: "Nessuno ti ha sopportato, davvero". Quindi un lungo abbraccio con la conduttrice. Poi la puntata è proseguita con le altre dinamiche.

Pochi litigi, tante sfide

Un aspetto interessante di questa puntata è stata la mancanza (quasi totale) dei litigi. Durante le scorse puntate, infatti, spesso i professori si erano ritrovati a discutere, in maniera molto accesa. Durante questa puntata, invece, no. E per fortuna, viene da aggiungere. Infatti è stato lasciato più spazio alle sfide, alle coreografie, alle interpretazioni dei ragazzi, i veri protagonisti del programma. Tra i migliori della serata, sicuramente, Sofia e Dustin. Qualche incertezza, invece, per Martina e Petit.

Il monologo di Barbara Foria

L'ospite musicale è stato Enrico Nigiotti mentre per il lato comico è arrivata Barbara Foria. La comica partenopea ha intrattenuto il pubblico con un divertente monologo sull'amicizia.

Le manche, i ballottaggi, il secondo eliminato

Anche questa sera ci sono state ben tre manche. La prima ha visto la squadra di Zerbi/Celentano contro quella di Cuccarini/Lo. Mida a rischio eliminazione. La seconda sempre Zerbi/Celentano ma contro Pettinelli e Todaro. Aurora (che sostituisce Gaia) a rischio eliminazione. Infine la terza ancora una volta Zerbi/Celentano contro Cuccarini e Lo. Sarah a rischio eliminazione. Alla fine arrivano Gaia e Sarah. Chi deve lasciare la scuola?

Maria si collega con loro e le ragazze iniziano a parlare. Gaia: “Mi dispiacerebbe lasciare la casetta, i professionisti nelle sale e le persone con cui ho legato di più", dice piangendo. Sarah, invece: “Le persone che ci sono quando vedono che c’è qualcosa che non va e lo stare sul palco. È difficile trovare un palco che sia bello quanto questo. E poi vivere con loro, fare tutto insieme. Sono 7 mesi cavoli”. Maria domanda: "Cosa non rifareste?”. Sarah di nuovo: “Avere paura di me stessa, ho sempre paura di sbagliare io. Nella vita ho sbagliato tanto e poi solitamente non mi perdono. E poi ho tanti rimpianti. Anche qua, ma allo stesso tempo mi è servito per poi essere come sono ora. Mi sento tanto cambiata, in tutto. A livello di persona, come mi relazioni con gli altri, come sto sul palco, come canto”.

Gaia aggiunge: “Forse più velocemente avrei voluto avere meno vergogna di quello che in fondo sono. Però per il resto sento di me un grande cambiamento”. Maria le invita a riflettere: “Se foste eliminate ora cosa direste a vostra mamma?”. Sarah afferma: “Io piangerei”. Gaia dice: “Non lo so, è sempre stata molto tranquilla.. non lo so cosa dirò”. “E di qua dentro cosa vi portereste via?”, domanda la conduttrice. “Sono stati dei mesi dove abbiamo vissuto quello che amiamo fare, tutti insieme. Non ci si può dimenticare di una cosa così”, commentano. Vanno sulle gradinate, non prima di un tenero abbraccio. Si siedono di fronte a tutti e Maria De Filippi rivela che a dover lasciare la scuola è Gaia, che scoppia a piangere. Per lei una sorpresa inaspettata: il posto in una nota compagnia portoghese. Di conseguenza anche Aurora va via.