Amici 23, c'è subito il primo eliminato: ecco chi è

È partita "col botto" la prima puntata del serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il programma, che va in onda oggi 23 marzo, è giunto alla fase del serale. 3 squadre, 15 allievi, 3 giudici e i 6 professori pronti a sostenere gli allievi. Ma il serale, si sa, non fa sconti a nessuno. Un allievo, infatti, è già stato eliminato. Procediamo con ordine.

Chi è stato eliminato

Intanto le gare: Petit sfida Giovanni e vince Petit. Marisol, invece, perde contro Martina. E Holden trionfa contro Lil Jolie. A questo punto Alessandra Celentano e Rudy Zerbi devono fare i tre nomi dell'altra squadra. Chi scelgono? Ayle, Giovanni e Gaia. I tre allievi si esibiscono nuovamente e Gaia è la prima salva. A questo punto Giovanni e Ayle rischiando di andare a casa. Pettinelli e Todaro scelgono di farli esibire rispettivamente sull'inedito e su un ballo a tre. I giudici - che avevano già salvato Gaia - decidono in questo caso di salvare il ballerino. Quindi Ayle deve immeditamente abbandonare il programma.

La reazione dell'allievo eliminato

Già prima di esibirsi, Ayle aveva detto: "Se dovessi uscire, almeno sarebbe con questa canzone a cui sono molto legato". Infatti la conduttrice gli aveva domandato: "Dai per scontato che uscirai?". "Mi preparo sempre al peggio", aveva detto il cantante, che evidentemente si sentiva che sarebbe uscito. Come l'ha presa poi? Dopo l'eliminazione Ayle ha detto: "Incredibile, sono stato qui 5 mesi. Che dire? Ciao a tutti e grazie". Maria: "Per me è come se tu avessi vinto Amici, perché hai vinto cose molto più grandi e importanti. Non devi essere arrabbiato con la vita, ricordatelo questo".