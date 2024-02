Amici, allievo eliminato scoppia in lacrime. Le parole e il gesto di Maria De Filippi, il video

In alto il video dell'eliminazione

Domenica 4 febbraio, su Canale 5 va in onda Amici, il noto talent show condotto da Maria De Filippi giunto alla 23esima edizione. Una puntata ricca di colpi di scena. Oltre alla classica gara (e alle noiose litigate) ci sono stati due allievi protagonisti di due momenti specifici: il primo è relativo a un successo. Si tratta di Dustin, il ballerino di Alessandra Celentano, che è riuscito ad ottenere la prima maglia del serale. Il ballerino, dunque, è ufficialmente il primo concorrente della scuola a poter accedere alla seconda fase del programma. Ma purtroppo c'è chi, invece, ha dovuto abbandonare il programma. Di chi si tratta?

Chi è stato eliminato

A circa metà della puntata, Emanuel Lo rompe il silenzio: “Io vorrei dire una cosa a Simone..”. Il ragazzo si avvicina al centro dello studio e subito dice: “Me lo aspettavo”. Il maestro prende la parola: “Sono passati quasi 5 mesi da quando sei entrato. Ti sei fatto un bel percorso: sei caduto e ti sei rialzato. Io sono orgoglioso di te, ma il serale è sempre più vicino ed è lungo. Io sento il bisogno di iniziare a prendere delle scelte. Ho dato a tanti di voi la possibilità di esibirvi con un percorso vostro. Mi sono fatto un’idea su di voi. Con te ho le idee chiare. Devo chiederti di lasciare la scuola”. Gelo.

“Me lo aspettavo – dice Simone -. Esco da qui sicuro di aver dato il massimo. Nella vita ovviamente ci sono anche delle scelte. Avrò tempo per fare tante cose.. oddio”. Simone piange, anche i compagni. De Filippi interviene per consolarlo: “Io penso che Emanuel, al di là della decisione, ti ha detto delle bellissime cose”. Simone è un fiume in piena, le lacrime scendono sul viso copiosamente. “Sono certissima che troverai lavoro, sei ancora piccolo”, dice la presentatrice. Emanuel si avvicina e lo abbraccia: “Allora, tu hai fatto un percorso stupendo. Naturalmente ho delle idee, ma tu sei cresciuto tantissimo. Stai uscendo enorme mentalmente”. “Umanamente sei una persona tanto, tanto carina”, aggiunge la conduttrice. Quindi l’abbraccio con Maria De Filippi, quello con Emanuel Lo e infine quello con i compagni. “Ragazzi non è che sparisce, dopo la puntata lo vedrete eh”, dice la conduttrice. Poi la puntata prosegue con le altre gare, sfide e dinamiche.