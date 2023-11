Chi è Stella Cardone di Amici: età, origini, fidanzato, Instagram

Stella Cardone è una giovane cantante di 17 anni di Roma, che ha conquistato un posto nella 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Stella vive con la sua famiglia nella Capitale, e descrive la sua casa come affollata e vivace, popolata dai genitori, due fratelli e un cane.

La sua passione per la musica è nata all'età di 10 anni, quando ha iniziato a suonare le percussioni in un'orchestra durante le scuole medie. Questa esperienza ha contribuito significativamente alla sua formazione musicale.

Stella si contraddistingue per essere una studentessa diligente con una media del 9. Si è definita "una secchia simpatica" poiché spesso aiuta i suoi compagni a scuola.

Durante i casting di Amici 23, Stella ha presentato solo cover, ma è riuscita a catturare l'attenzione di Anna Pettinelli, che ha visto in lei un grande potenziale. A differenza di alcuni concorrenti, non ha una carriera musicale "da professionista" alle spalle e non ha partecipato in precedenza ad altri show per il piccolo schermo, ma può vantare tre anni di conservatorio.

Per quanto riguarda la vita privata di Stella, non sono disponibili molte informazioni. Non si sa se attualmente abbia un fidanzato o meno. Nel corso del programma, ha eseguito il suo primo inedito intitolato "Venere".

Stella ha condiviso un po' di sé anche su Instagram, dove ha pubblicato circa 3 post e ha raggiunto più di 7 mila follower.

È importante notare che Stella ha affrontato alcune sfide emotive durante il percorso ad Amici 23. Dopo un'esibizione incerta con la cover di "Russian Roulette", è stata scelta dai suoi compagni per esibirsi con l'inedito "Venere", ma ha avuto difficoltà nel completare l'esibizione, piangendo e allontanandosi dallo studio.

Il suo percorso ad Amici 2023 sembra essere caratterizzato da alti e bassi e, dopo iniziali divergenze con Rudy Zerbi e con la sua stessa insegnante Anna Pettinelli, resta da vedere come si svilupperà nel corso del programma.