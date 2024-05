Amici 23, la finalissima: chi si contende la vittoria. I due nomi

Sabato 18 maggio. Dopo l'eliminazione di Holden e Mida, è proseguita la finale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Sono stati aperti due televoti disinti: uno è quello tra Dustin e Marisol, l'altro tra Sarah e Petit. Dunque rispettivamente categoria ballo e categoria canto. Dopo tutte le esibizioni e l'esibizione di Angelina Mango - superospite della serata - è stato chiuso il televoto.

Chi ha vinto il circuito danza

Maria De Filippi chiama al centro dello studio sia Marisol che Dustin. Chiarisce che, logicamente, chi supererà la prova sarà di conseguenza il (o la) vincitore del circuito ballo. Prima, però, alcune sorprese lavorative per loro. "Sono felicissima, faranno una categoria strepitosa", dice Alessandra Celentano, insegnante di ballo. Via con le carte e il risultato: Marisol è in finalissima, Dustin eliminato. Di conseguenza Marisol è la vinctrice del circuito danza. Un successo assolutamente meritato. Complimenti.

Maria si rivolge a Dustin: "Sono molto felice di quello che sta succedendo per te. Sei sempre sorridente, molto educato e lavoratore. Il primo a svegliarti e il primo ad andare in sala di danza. Tutti i professionisti parlano benissimo di te, ci vediamo dopo". Il ballerino sorride e saluta tutti.

Chi ha vinto il circuito canto

Ad andare avanti per il canto, invece, è Sarah Toscano. Eliminato, dunque, Petit. Lorella Cuccarini si commuove. La presentatrice si rivolge al cantante: "Grazie per come sei stato dall'inizio a stasera, sempre volenteroso, sempre pronto". Petit: "Io dico grazie a te, a tutti voi. È stato l'anno più bello della mia vita, non ho nulla da dire. Non ho mai provato un'emozione così forte in vita mia. Ringrazio Rudy che ci ha creduto dall'inizio".