Chi vince Amici? Spunta il nome (inaspettato)

Chi vince Amici? Stasera in tv va in onda la finale del talent condotto da Maria De Filippi e giunto - con ottimi ascolti - alla 23esima edizione. Ma chi alzerà la coppia? In tanti, inizialmente, vedevano come favorito Holden. Ma adesso sembra che tutto sia cambiato. Ecco cosa ne pensano gli esperti Sisal, l'azienda italiana che opera nel settore del gioco.

Durante la semifinale di Amici un colpo di scena ha visto tutti e 6 gli allievi accedere alla finale di sabato 18 maggio, data decisiva per scoprire se ad alzare la coppa sarà, come pronosticano gli esperti, Petit. Proprio così. Il cantante della squadra Zerbi-Celentano è il grande favorito, il suo successo è dato a 1,70, superando Sarah, ora offerta a 2,75. Non dimentichiamo però che l’allieva della Cuccarini è sempre stata una delle concorrenti più amate dal grande pubblico e dai giudici: non è escluso che si possa assistere anche a un potenziale ribaltamento di fronte. In entrambi i casi quello che è certo è che all’edizione di Amici 23 trionferà il canto. Marisol, ballerina della maestra Celentano, potrebbe invece essere la “vincitrice morale” della categoria danza, offerta a 7,50, stacca di gran lunga Dustin, la cui vittoria è invece quotata a 25.

In forte calo rispetto alla fase iniziale del programma c’è Holden, offerto a 7,50. Chi difficilmente riuscirà a gioire è Mida. Seppur abbia battuto Sarah in semifinale, e conquistato la quinta maglia d’oro, il successo non si trasformerà in oro un’altra volta. Su Sisal.it la sua vittoria pagherebbe 40 volte la posta.

C’è dunque grande attesa per la finale che, a differenza delle altre puntate sarà trasmessa interamente in diretta, novità che consentirà ai telespettatori di votare il loro preferito durante lo show attraverso il televoto: una variabile che potrebbe dunque portare a un ribaltemento dei voti. Come andrà a finire? Non resta che attendere.