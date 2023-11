Amici, Chiara inaspettatamente eliminata. Maria la rincuora: "Lavorerai tanto"

In alto il video dell'eliminazione di Chiara

Domenica 26 novembre, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La trasmissione inizia "col botto": subito due eliminazioni. Quella di Stella (allieva di Anna Pettinelli) era immaginabile, visto quello che era accaduto durante la settimana passata. L'eliminazione di Chiara, invece, in pochi se la sarebbero aspettata. Certo, durante la classifica precedente era arrivata ultima. Ma l'eliminazione non sembrava affatto scontata. Cos'è accaduto di preciso e come l'ha rincuorata Maria De Filippi?

L'eliminazione di Chiara e le parole di Maria De Filippi

Emanuel Lo accetta di metterla in sfida: “Mi dispiace, dall’inizio. Io avevo detto che ovviamente le sfide fanno parte del programma, ma esserci per il volere dei compagni..", dice Chiara. A giudicare c'è Garrison che, dopo l'esibizione di Chiara e della sfidante Lucia: “Due bellissime donne, danzatrici. Sono molto in difficoltà”. Silenzio. “Lucia ha vinto la sfida”, tuona il coreografo. “In bocca al lupo”, afferma Chiara. Maria le consegna la maglia ed entra nella squadra di Emanuel Lo.

“Mi dispiace tanto, lei è piccolina, una bravissima ballerina, molto educata, intelligente. Molto contenuta nei sentimenti e in tutto il resto, brava Chiara io sono sicura che lavorerai tanto tu, davvero” e le dà un bacio. Emanuel Lo la abbraccia. “L’hai fatta piangere, era riuscita a non farlo”, dice Maria a Gaia. “Lei è una bellissima persona. Sei incredibile, davvero. Mi mancherai tantissimo”, afferma Gaia. Poi l’abbraccio con tutti gli altri.

Le altre sfide di Amici

La puntata prosegue quindi con le altre sfide. Dapprima tocca a Nicholas, ma la sfida è rimandata. Il ballerino e lo sfidante si ebisicono ma la giudice si riserva di decidere la prossima settimana, quando avranno fatto una comparata. Tocca a Holy Francisco, però Anna Pettinelli decide di non metterlo in sfida. Zerbi commenta: “Ancora una volta si conferma la sua coerenza”. Lei risponde: “Questo giochetto lo hai organizzato tu, sperando che arrivasse ultimo”. Zerbi ancora: “Cara Pettinelli, sei in una situazione difficile. Questa difesa fa male a te (Holy, ndr), a lei, alla squadra e a tutti. Tu stai facendo una cosa che non ha senso”. Pettinelli si alza e si siede in braccio a lui: “Smettila di rompermi.. non ne posso più. No, amore, non mi fai cambiare idea”.

Maria chiede a Emanuel se metterebbe mai in sfida Holy: “Ognuno con i propri allievi fa come vuole”. Alessandra Celentano tuona: “La vita è fatta di sfide e vanno affrontate”. Lorella, invece: “Per coerenza nei confronti di Stella sì”.