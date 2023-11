Amici, Chiara parla dell'adorato papà morto: "Voglio dedicargli questa coreografia" e mostra una foto

In alto il video dalla puntata di oggi

Durante la puntata di Amici andata in onda oggi 10 novembre, i ballerini hanno affrontato un'audizione con Kristian Cellini. Palpabile l'emozione dei ragazzi. Lentalmente è stata effettuata una scrematura, fino ad arrivare a soli tre allievi che secondo Cellini sarebbero i più adatti a lavorare con lui. Si tratta di Dustin, Marisol e Sofia. Queste ultime hanno dovuto affrontare anche qualche difficoltà. Nella fattispecie, una volta arrivate nello studio, non sono riuscite a portare a conclusione l'esibizione, interrompendosi più volte. Sofia, addirittura, ha avuto un infortunio al ginocchio, che comunque le ha permesso di ballare ma non senza qualche problema.

Successivamente lo sfogo della ballerina con i compagni: “Mi sento una mer*a. Così no.. c’è. Dai ma non è normale”, dice in lacrime.“Queste situazioni ti capiteranno 1000 volte nella vita, devi imparare a non andare nel pallone. Se tu la fai adesso la coreografia, sai farla. Se vedi solo le cose negative questo ti ammazza. Volere tutto e subito, non è possibile”, le dice Nicholas. Ma lei piange ancora: “Un po’ mi dispiace, non c’è mezza audizione che mi riesce. Sembro una rincogl**nita, io non ballo così”.

Il toccante racconto di Chiara

A seguire i telespettatori hanno potuto seguire i racconti dei tre allievi di ballo che porteranno in scena la gara "La mia storia, la mia coreografia". Sostanzialmente i ballerini preparano la coreografia basandosi su un fatto realmente accaduto. Le storie, spesso, sono toccanti. Come nel caso di Kumo, che ha parlato del terribile incidente a cui è sopravvisuto. Elia dedica invece il ballo alla mamma, Giovanni racconta dell'incidente in cui ha rischiato di perdere la vista e Chiara, infine, dell'adorato papà che non c'è più.



“Io ho perso mio padre 4 anni fa, per un bel po’ di tempo non piangevo, ho avuto una reazione particolare. Adesso magari ne riesco a parlare, se mi viene da piangere lo accetto. La canzone che dovrò interpretare è una canzone di Alessandra Amoroso”, dice tra le lacrime. “Questa cosa ti fa super bene”, le risponde il maestro abbracciandola. Chiara soffre, quel vuoto la fa comprensibilmente stare male. Quindi mostra l’immagine che vuole che sia proiettata durante l'esibizione. Una tenera foto di lei da piccola con il papà: "Qui si vede che siamo proprio uguali. Io voglio che sia una dedica".