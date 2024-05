Amici 23, la finale: come votare e i codici

Tutto pronto per l'attesa finale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e giunto alla 23esima edizione. Stasera, sabato 18 maggio, verrà eletto il vincitore. Chi tra Mida, Holden, Petit, Marisol, Dustin e Sarah riuscirà a coronare il sogno? Secondo i pronostici c'è un nome preciso (inaspettato), ma voi lettori di Today ne avete scelto un altro. Ad ogni modo solo il pubblico avrà la parola finale Stasera, infatti, la puntata è in diretta e c'è il televoto. Di seguito i codici per votare ma anche un video registrato poco prima dell'entrate in studio dei ragazzi. In bocca al lupo a tutti.

Come si vota

Il presente Regolamento si riferisce al servizio di televoto che verrà abbinato alla puntata finale del programma “Amici” edizione 2023 – 2024 in onda su Canale 5 sabato 18 maggio dalle ore 21.10 circa alle ore 01.30 circa.

La finale consiste nella gara tra i 6 finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide, suddivise in diverse manches. Tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore finale del programma.

I telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra i concorrenti in gara indicando il nome/codice del concorrente/coppia/gruppo prescelto, per quanto riguarda il televoto espresso attraverso sms, o cliccando sull’icona del concorrente/coppia/gruppo, per quanto riguarda il voto espresso attraverso sito web www.wittytv.it, App Mediaset Infinity, App Wittytv, Smart TV e decoder abilitati.

In caso di parità, la Produzione si riserva il diritto di decidere il metodo da applicare per poter decretare il risultato finale (ad esempio: aprire un’ulteriore sessione di televoto; sottoporre i concorrenti ad ulteriori prove ecc.). Tutte le altre info sono sul sito WittyTv.

I codici

Holden, codice 01

Mida, codice 02

Petit, codice 03

Sarah, codice 04

Dustin, codice 05

Marisol, codice 06

I look

Sull'account Witty tv è stato spoilerato il look dei vari concorrenti. Ecco la foto