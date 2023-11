Amici, Cricca un anno dopo: "Ecco com'è veramente Maria De Filippi alle prove"

L'edizione di Amici che va in onda da circa due mesi sta proseguendo e gonfie vele, con un riscontro di pubblico molto buono. Anche l'edizione dello scorso anno - quella che ha visto trionfare Mattia Zenzola - era andata molto bene. Tra i concorrenti in gara, oltre al ballerino di latinoamericano, ad Angelina Mango, anche Isobel, Ramon, Gianmarco, NDG, Piccolo G, Maddalena, Wax e Cricca. Quest'ultimo, della squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, di recente si è lasciato andare ad alcune rivelazioni anche sulla conduttrice del programma: Maria De Filippi. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Cricca

Ospite di @attimopodcast, il ragazzo ha detto: "Nel mio primo provino ad Amici entra la queen, Maria De Filippi. Entra e mi dice: 'Mi ha detto Rudy di venire a sentirti perché gli sei piaciuto'. Io ho cantato davanti a Maria e lì è stata una scelta a sangue freddo. Mi ha chiesto un inedito: io ne avevo 6 lì. Secondo me il pezzo più forte era 'Se mi guardi così'. Io le dico: 'Vuoi un pezzo allegrotto, con una parolaccia o un pezzo da piangere?'. Lei mi dice il primo. Dopo circa 30 secondi ha stoppato tutto, ha detto qualcosa alla gente ed è uscita: 'Ciao, grazie'. Dopo qualche giorno mi hanno chiamato e mi hanno detto di andare a Roma perché ero tra i 40 che avevano passato i casting".

L'altro episodio con Maria De Filippi

Successivamente Cricca ha continuato a raccontare: "La domanda che mi fanno spesso è: 'Com'è Maria dal vivo? Così come la vediamo in televisione?'. Io rispondo: no, è anche meglio. Perché non vedi tutto quello che c'è dietro. Vi dico una cosa che è successa veramente: io piango alle prove generali e mi alzo, ero al serale, e dico: 'Non ce la faccio più a restare qua, voglio andare via'. Questa (Maria De Filippi, ndr) mi è arrivata di fianco e mi ha tirato un cazzotto sulla spalla, per ridere. Quello, fatto da Maria De Filippi, mi ha... boom".