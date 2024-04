Amici, Cristiano Malgioglio a Martina: "Vorrei scrivere un pezzo per te". La reazione

Sabato 20 aprile, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Tante le sfide attese per la serata. Anche due eliminazioni. La prima a inizio puntata, la seconda invece si saprà solamente a fine serata. Intanto però gli allievi di danza e canto si scontrano durante le tradizionali tre manche. A esibirsi c'è anche Martina, una delle migliori voci di questa edizione. Niente autotune, solo voce vera, intonazione e grande tecnica. Anche se stasera sembra leggermente fuori forma.

La proposta di Cristiano Malgioglio a Martina

A un certo punto si sfidano Holden e Martina. Lei canta "estranei a partire da ieri", meraviglioso pezzo di Alessandra Amoroso (ex vincitrice di Amici). I giudici devono votare. Michele Bravi commenta: "Vorrei vedere un viaggio musicale più variegato" e vota Holden. Anche Malgioglio preferisce Holden, ma le fa una proposta entusiasmante: "Martina ha una pasta vocale incredibile. Io sono ritornato a scrivere e mi piacerebbe un giorno scrivere un pezzone per te. Come le belle canzoni che sono riuscito a scrivere per tanti e per Mina, perché sei veramente straordinaria".

Lei, incredula, commenta: "Sarebbe un onore". Maria De Filippi chiede a Martina se ci rimasta male, allora lei ammette: "No, è un giudizio. Un po’ mi è dispiaciuto perché ho lavorato tanto su questa canzone”. La puntata è poi proseguita con le altre prove: i ballotaggi, il guanto di sfida tra i prof. Chi sarà eliminato? Chi, invece, potrà rimanere in gioco?