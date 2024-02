Amici, c'è il nome del primo allievo che accede al serale: chi è

In alto il video dell'ingresso al serale

Una puntata speciale, quella di Amici che sta andando in onda oggi domenica 4 febbraio su Canale 5. Il motivo? È stata consegnata la prima maglia del serale. A inizio puntata, infatti, la conduttrice ha fatto entrare Francesca Tocca e Umberto Gaudino, che hanno portato le famigerate maglie dorate nello studio. Gli allievi sono increduli e senza parole. Il grande momento, infatti, sta arrivando. La fase del serale, quella dove solo uno di loro coronerà il grande sogno, si avvicina sempre più. Ma chi è l'allievo che è riuscito a conquistarla?

Chi è l'allievo che accede al serale

La gara di canta e danza è terminata da poco e Celentano chiede che Dustin balli ancora: “È sempre primo, vince spesso i premi. Mi sembra giusto farlo esibire, è bravo, ha un bel fisico. Mi piace”. In alto a sinistra compare la scritta “Dustin andrà al serale?”. L'allievo di esibisce, ma per Alessandra Celentano non basta. “Posso rubare altro tempo? Vorrei vedere anche il passo a due, quello con Giulia Pauselli. Volevo dire una cosa di Dustin: non è il mio ballerino classico, come siamo abituati però Dustin è un ballerino con schiena e movimenti pazzeschi. Ha qualità, è versatile. Maria sei d’accordo con me?”.

“Non è giusto che io risponda – replica De Filippi -. Non è giusto. Tu puoi farmi la domanda e io posso non rispondere”. Dustin balla nuovamente e poi Celentano riprende la parola: “A proposito.. credo che sia giusto dare a Dustin la prima maglia del serale”. Il ballerino è molto emozionato. La conduttrice gliela consegna e lo abbraccia. Poi la Celentano lo bacia sulla guancia: “Sono molto emozionato” e grida dalla felicità. Compagni e pubblico felici per lui. “Lo fa riposare per il serale. Furbetta”, dice Pettinelli. “Se lo merita per primo”, risponde Celentnao. La conduttrice commenta così: “E lo fa anche lavorare per il serale”. Infine Dustin torna al banco, tra gli applausi del pubblico e degli altri allievi.