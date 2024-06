Amici, due ex allievi vanno a vivere insieme a New York

Due ex allievi dell'ultima edizione di Amici sono andati a vivere insieme a New York. Ebbene sì due tra i concorrenti del talent di Maria De Filippi, vinto quest'anno da Sarah Toscano, sono attualmente coinquilini nella Grande Mela dove stanno vivendo un'esperienza unica.

L'edizione 2023/2024 di Amici è da poco terminata e ha lanciato nel mondo della musica e dello spettacolo tantissimi talenti da quelli già preannunciati come i fuoriclasse Dustin, Marisol, Holden e Petit alle piacevoli scoperte come la stessa vincitrice Sarah che è letteralmente sbocciata durante il Serale di quest'anno diventando il simbolo stesso del programma che nasce come scuola per talenti grezzi pronti a prendere il volo e crescere sempre di più.

E tra i talenti di Amici che hanno letteralmente preso il volo ci sono due ballerini che sono arrivati da soli quattro giorni a New York per studiare danza in una delle più prestigiose scuole statunitensi e sono andati perfino ad abitare insieme. Si tratta di Dustin e Nicholas, il primo pupillo di Alessandra Celentano dall'indiscutibile talento, il secondo preso di mira dalla stessa maestra e considerato uno dei ballerini meno preparati della scuola. Però il suo talento espressivo ha colpito il pubblico e non solo.

Nicholas, infatti, una volta eliminato dal programma ha vinto una prestigiosa borsa di studio per frequentare un programma estivo alla Alvin Ailey di New York dove avrebbe studiato per cinque settimane tecnica e movimento. Insieme a lui, nella stessa scuola, c'è anche l'australiano Dustin che è volato a New York per affinare la sua tecnica di danza nella stessa scuola. Così i due hanno deciso di andare a vivere insieme e condividere quest'esperienza americana fuori e dentro la scuola di danza.

E tra rigide regole di abbigliamento e acconciature prestabilite, cene arrangiate a casa e tanti sogni nella testa, la nuova vita dei ballerini è diventata a stelle e strisce e lo sarà ancora per qualche settimana. E se non volete perdervi nulla della vita americana dei due ballerini, c'è Nicholas che, nel suo canale TikTok, racconta ogni giorno della sua esperienza.