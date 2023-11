Amici, la rara litigata tra Elena D'Amario e la maestra Celentano: "Atteggiamento denigratorio. Avvocato delle cause perse. Imbarazzante"

Il video dell'esibizione di Nicholas con Elena D'Amario

Che la maestra Alessandra Celentano abbia un bel 'caratterino' non è una novità. Anche Elena D'Amario, in realtà. Ma mai ci si sarebbe immaginati una lite tra le due, così, per un motivo apparentemente innocuo. È accaduto poco fa, nello studio di Amici, dove si sta tenendo la puntata del pomeridiano. Cos'è accaduto di preciso?

Nicholas ed Elena ballano If the world was ending. Termina l'esibiizone e quello che succede è inaspettato. "Celentano ti è piaciuto?", chiede De Filippi. "No veramente io non ho capito cosa dovremmo dedurre da questa coreografia. Ho visto molti abbracci, molti baci, fa le prese e basta". Nicholas replica: "Io son già pieno". Celentano insiste: “Abbracci, baci, due passaggi, io ho visto solo questo. Ho ragione io”. Todaro prova a difendere l'allievo: “Ma c’era una fluidità, sembrava che ballassero insieme da 20 anni”. Maria De Filippi all'improvviso: “Vuole entrare Elena? Finisce che litighi, lo sai Elena?”.

Lo scontro tra Alessandra Celentano ed Elena D'Amario: dure parole

Quindi la ballerina professionista entra in studio: “È stato più forte di me, non sarei voluta entrare”. “Forse sarebbe stato meglio di no; cosa c’entra lei in questa discussione?”. “Non voglio litigare. Buonasera. Quello che lei sta dicendo non è conforme alla realtà”, afferma D'Amario. La maestra: “Sai cosa ti dico? Sei l'avvocato delle cause perse, lo hai dimostrato in tutti questi anni”. “Se lei è in grado di rispettare le regole basilari di un confronto civile, posso risponderle". Maria le dà un bacio sulla fronte. Poi D'Amario continua: "Lei innesca la tecnica trattore: passa sopra agli altri per non farli parlare, non è giusto. Lei ha detto che ha visto baci e abbracci, mi dispiace ma non è stato così. Lei ha un atteggiameno denigratorio e sminuente nei confronti di Nicholas e a questo punto degli altri”.

“Se ti senti ferita perché il passo a due lo hai creato tu, mi dispiace moltissimo”, le parole della maestra. Elena si siede sulla scrivania. Celentano ribatte: “Non siamo colleghe”. Lei: “Quasi. Io mi sorprendo. No Maria sai cosa voglio dire? Io non vorrei citare nomi dal passato.. però io ero anche l'avvocato di Serena Carella, Alessandro Cavallo, primo ballerino”. Maria alla Celentano, che è sempre più spazientita: “La conosci da 10 anni e dai, su. La pensate diversamente”. “Non mi interessa discutere, facciamo lavori diversi e abbiamno posizioni diverse. Diventa imbarazzante e su, perché citi solo loro? Sei stata l'avvocato anche di Rosa e tante altre, perché non le tiri fuori?”, la risposta della Celentano. Elena esce fuori dallo studio. De Filippi conclude: “Una delle persone che ha segnalato Alessandro Cavallo per fare i casting sei stata proprio tu Alessandra, questo va detto". Quindi avanti con la puntata.