Amici, "Elena D'Amario tra i professori". Ecco chi sostituirebbe

Si è conclusa da poco la 23esima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e che anche quest'anno ha riscosso un ottimo successo (la finale è stata seguita da 4.484.000 telespettatori, pari al 31.82% di share). Il talent più longevo della televisione italiana non si ferma mai. Infatti, tanti nuovi talenti stanno già inviando le proprie candidature. Non solo. In tanti stanno pensando al nuovo cast, in particolare a quello dei professori.

I professori che seguono gli allievi (insieme ai ballerini professionisti e ai vocal coach) sono 6: Alessandra Celentano (danza), Rudy Zerbi (canto), Lorella Cuccarini (canto), Emanuel Lo (danza), Raimondo Todaro (danza) e Anna Pettinelli (canto). Nel corso degli anni i professori sono cambiati più volte. Solo per citare alcuni dei più famosi: Peppe Vessicchio, Grazia Di Michele, Luca Jurman, Arisa. Due sono davvero storici, ormai: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Elena D'Amario nuova insegnante di danza?

Da qualche anno (prima nel 2016, poi di nuovo dal 2022), tra loro c'è anche Emanuel Lo. Coreografo, ballerino, cantautore (ecco qualche sua canzone) e regista. Nato a Roma nel 1979, Lo è il compagno di Giorgia (la cantante). Pare che proprio lui potrebbe lasciare il programma. Il condizionale è d'obbligo; non si sa infatti se sarà davvero così, né quale nuovo progetto potrebbe seguire Emanuel Lo (mentre Giorgia è la nuova conduttrice di X Factor).

Al suo posto dovrebbe arrivare Elena D'Amario, già ballerina professionista del programma nonché ex concorrente del programma di Canale 5. A riportarlo è il sito Blasting News, che scrive: "Qualora il maestro di hip-hop non dovesse essere riconfermato nella commissione interna della nuova stagione del talent-show si dice che a sostituirlo potrebbe essere Elena D'Amario, ex allieva e ballerina professionista del programma da tanti anni". Sarà davvero così? Non resta che attendere conferme (o smentite) ufficiali.