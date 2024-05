Amici 23, la finale: subito due eliminati. Ecco chi sono

Sabato 18 maggio, su Canale 5 va in onda la finale di Amici. Il talent show condotto da Maria De Filippi è giunto alla 23esima edizione. Stasera solo uno vincerà. Si inizia con il canto: si sfidano quindi Petit, Sarah, Holden e Mida. Tutti cantano gli ultimi inediti. Poi c'è il nome dell'eliminato.

Il primo eliminato

Dapprima si salva Sarah, poi Holden e infine Petit. Mida quindi deve abbandonare il programma."Sai una cosa? Te la voglio dire: Lorella, è una settimana, ma una settimana che lui era convinto di uscire in questo momento. Lo dice da una settimana. Oh, avevi ragione", dice Maria De Filippi. Cuccarini: "Arrivati alla fine di questo percorso è già una vittoria di per sé. Christian, io sono orgogliosa del percorso che hai fatto. Io poche volte ho conosciuta una persona quasi a livello maniacale come te. Tu puoi avere un futuro anche a livello internazionale, mi aspetto i pezzi in spagnolo", poi il pubblico inizia a cantare l'inedito "Rossofuoco". "Mi sono divertito, grazie a tutti", dice Mida.

Il secondo eliminato

A seguire, quindi, si sono scontrati Holden, Petit e Mida. Stavolta con le cover. "Non chiudo subito il televoto, ma tra un po'. Tutte le vostre esibizioni sono state accompagnate dai ballerini. Lo dico con piacere, sono tra i migliori corpi di ballo che abbiamo. Erano stanchi questa settimana, gli avevo chiesto se avessero voglia di fare una coreografia indipendentemente da tutto. Pensavo che mi avrebbero detto di no e invece la loro voglia di ballare ha superato tutto. Hanno scelto loro la musica e la coreografia, adesos li vediamo", dice la conduttrice.

Una bellissima coreografia con tutti i ballerini professionisti protagonisti. Stannoper andare via. Poi Maria aggiunge: "Avevamo detto che qualcuno avrebbe detto qualcosa..". Allora Elena D'Amario ha preso parola: "Abbiamo scelto 'we now must see' come frase finale perché vuol dire ascolto, condivisione ed esssere visti. E tu Maria ci vedi. So che tu Maria ci vedi, ci rispetti nell'arte che facciamo e come persone. So che ti imbarazzi e che queste cose non ti piacciono, ma va detto. Se riusciamo a fare tutto questo è in primis grazie a te". La presentatrice li ringrazia e poi si va in pubblicità.

Una volta tornati in studio, è stato rivelato il nome del secondo eliminato. Stesso procedimento di prima: Sarah è la prima salva. Poi si salva Petit. Dunque, a dover lasciare il programma, a un passo dalla finalissima, è Holden. "Mi mancherai, mi mancherà chiacchierare con te - dice la conduttrice a Holden -. Holden, sei molto bravo. Davvero". Il ragazzo ringrazia tutti: "Ho imparato tantissimo".