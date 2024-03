Amici, chi è il secondo eliminato della seconda puntata del serale. Maria: "Spero possiate fare pace"

Tra sabato 30 e domenica 31 marzo, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla 23esima edizione. Una puntata ricca di esibizioni, dinamiche ma anche di due eliminazioni. Dopo quella (inaspettata) di un ballerino, anche la seconda ha riguardato un allievo della danza. Chi è? E come sono andate esattamente le cose? Ecco i dettagli.

Il ballottaggio

La seconda manche ha portato Giovanni al ballottaggio, mentre la terza manche Marisol. Tra loro due, dunque, c'è l'eliminato. Una sfida inaspettata, visto che Giovanni ha ballato tutta la sera, ricevendo ottimi riscontri, mentre Marisol è - fin dal primo giorno - una delle migliori ballerine di questa edizione (sicuramente la miglior ballerina donna). Dunque tra loro due chi sarà eliminato?

Chi è stato eliminato

È trascorsa mezzanotte e mezza quando i ragazzi tornano tutti in casetta. Marisol e Giovanni sono, logicamente, molto tesi. Giovanni teme di uscire, ma Marisol dice: “Nulla è scontato”. Il ballerino: “Prima o poi doveva arrivare questo momento”. Petit va dalla ballerina e cerca di rincuorarla. Dustin, invece, sostiene Giovanni e gli promette che non lo dimenticherà mai. La conduttrice si collega: “Marisol, sei preoccupata?”.

Giovanni interviene: “Ci sta che sia preoccupata ma fino a un certo punto. Per tutto il pomeridiano non sono mai stato sopra di lei. Diciamo che se anche uscissi sarei contento di uscire contro una delle ballerine più forti. Secondo me lei ha ancora molto altro da far vedere sul palco del serale, è fortissima”. Quindi Maria De Filippi afferma: "Marisol, ha ragione Giovanni. Rimani tu". Petit tira un sospiro di sollievo. Giovanni consola Marisol, che dice: "Abbracciami". La presentatrice saluta l'allievo: "Giovanni, in bocca al lupo. Spero che tu possa fare pace con Nicholas, perché avete litigato per una stupidaggine".