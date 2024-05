Amici, puntata 12 maggio: chi è l'eliminato, chi va in finale e il riassunto

Tra domenica 12 e lunedì 13 maggio si è tenuta la semifinale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e arrivato ormai al giro di boa. Anche la fase del serale - tradizionalmente in onda il sabato sera, ma l'11 maggio c'era la finale dell'Eurovision - sta volgendo al termine. Cos'è accaduto durante la penultima puntata? Chi gli ospiti, quali allievi vanno in finale e, soprattutto, chi ha dovuto lasciare il programma a un passo dalla finalissima? Ecco tutto quello che c'è da sapere (in estrema sintesi).

Le manche

Questa puntata è iniziata in un modo diverso dal solito Nessun boccino, infatti, dal momento che la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, ad esempio, non hanno più nessuno. Si sono tenute comunque le solite manche con le varie sfide. Le sfide in sintesi: Marisol vince contro Mida, Marisol vince contro Sarah. Poi Dustin vince contro Mida, Dustin vince contro Sarah. E ancora, per la terza manche, Petit vince contro Mida. Sarah vince contro Holden e Petit vince contro Sarah.

Il bel monologo di Geppi Cucciari

L'ospite comica della puntata è Geppi Cucciari. La comica e conduttrice sarda ha portato su Canale 5 la voce dei giovani. Di chi non trova lavoro, di chi troppo spesso viena accusato di essere svogliamo ma, invece, è semplicemente sottopagato. Oppure non è proprio pagato. Un bel monologo, per il quale si è complimentata la stessa Maria De Filippi. Gli ospiti musicali, invece, sono stati gli Articolo 31. Ma anche Irama, che ha presentato il nuovo singolo "Galassie".

L'ultimo eliminato di questa edizione (la prossima settimana ci sarà la finale, quindi la questione sarà del tutto diversa) è tra Mida e Sarah. Lui ha detto: "Sarebbe un bellissimo traguardo da raggiungere, una roba che puoi dire per tutta la vita". Sarah: "Penso a quello che sarà e a che potrei reagire a seconda dei casi". La produzione chiama Mida e Sarah in studio. Il pubblico non c'è più. Maria De Filippi li fa accomodare sulle poltrone dei giudici e chiede loro come stanno. Sarah: "Ho l'ansia perché è una questione di orgoglio personale". Mida: "A prescindere sono fiero di me e che i miei genitori lo siano. Certo, vorrei dare questa soddisfazione sia a me che a chi mi sta seguendo".

La presentatrice: "Voi non siete una generazione che sta davanti alla televisione, giusto? Ci sono bravi conduttori e bravi conduttrici. Quando arrivano a questo punto.. si crea tutta una suspance. Si calca il momento e poi si fa l'effetto sorpresa. Così dovrebbe essere. Ma io non sono bravissima a creare queste cose qua, non lo sono. Anzi faccio le cose troppo dritte, però alla fine me la cavo sempre. Non creo l'attesa ma la sorpresa. Seguimi in quello che dico..". Maria chiama Mida al centro dello studio. Sarah è eliminata, Mida prende la maglia del finale. Non finisce qui: Sarah legge una lettera in cui viene spiegato che la giuria aveva dato un punteggio equo. La scelta rimane alla produzione, che decide di dare la maglia a entrambi.

I finalisti

Dopo ogni manche è stato nominato un finalista. Dapprima Marisol, poi Dustin. E ancora Petit e infine Holden. Il ballotaggio finale è stato tra Mida e Sarah. Entrambi vanno in finale.