Amici, Holy eliminato. Scappa la parola di troppo, Maria interviene: "Avete i microfoni aperti"

La puntata di Amici andata in onda oggi 3 dicembre su Canale 5 probabilmente non verrà mai dimenticata dai fan di Holy Francisco. Il cantante, allievo di Anna Pettinelli, è stato eliminato. Che le cose non andassero per il verso giusto lo si era capito già da settimane. Spesso, infatti, Holy si ritrovava ultimo in classifica. La stessa cosa è avvenuta oggi. La maestra Pettinelli, però, lo aveva avvertito. Se fosse arrivato nuovamente ultimo, sarebbe stato eliminato definitivamente dal programma. Cos'è accaduto di preciso?

L'eliminazione di Holy Francisco

Maria fa vedere la classifica, Holy Francisco è ultimo. “Va bene, la maglia devo darla per formalità?”, domanda. Pettinelli interviene: “Succede quello che ho detto. Deve consegnare la maglia in forma permanente, è giusto così”. Maria risponde al ragazzo: “Fregatene, dalla a me la maglia. Come stai?”. Holy confessa: “Lo prendo nel giusto modo. Avrò tempo per crescere fuori, ho 18 anni. Non mi abbatto, ho fatto un bel percorso, sono cresciuto e sono fiducioso delle mie capacità.

Maria De Filippi: "Avete i microfoni aperti"

"Qui mi avete aiutato tutti e niente, Raimondo sei un grande, te l’ho sempre voluto dire. Ora potete abbracciarvi, così mi levo e basta, andiamo avanti”, aggiunge. Quindi va verso i compagni, tutti lo abbracciano. La conduttrice sottolinea: “Avete i microfoni aperti eh”. Le sue parole arrivano dopo che qualcuno pare che abbia detto: “Infami”, in modo scherzoso logicamente.

“Non è che ho vinto Amici - afferma Holy prima di andare via -. Sono troppo felice di aver conosciuto questi ragazzi, auguro loro il meglio. Adesso non montatevi la testa, non fate gli infami che non rispondete ai messaggi”. Quindi abbraccia Maria De Filippi. Poi il gesto affettuoso con Anna Pettinelli: “Ti voglio bene”. Infine quello con Rudy, inaspettato, salendo sul banco dei prof. “Vi voglio bene, ciao a tutti”, dice lui. Nicholas è in lacrime, la presentatrice gli lancia un bacio.